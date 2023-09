Padres denuncian que no se han acometido las “obras de seguridad” en el colegio Daidín de Benahavís

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Daidín de Benahavís ha denunciado que no se han acometido en el colegio las “obras de seguridad en caso de emergencia”, así como solicita la retirada de dos módulos de aulas prefabricadas después de trasladar a un centenar de alumnos a institutos de Marbella, y que la Junta asegura que se hará "próximamente", según ha destacado la presidenta, Ana Bermúdez.

La representante del colectivo ha lamentado que ha pasado el verano y no se han desarrollado estos trabajos relacionados con el “plan de evacuación” del centro, asegurando que “no han cambiado las puertas de entrada y salida”, que abren “en sentido contrario” hacia adentro cuando deben hacerlo hacia “el exterior”; o no se ha actuado en diversos puntos donde existen “bordillos que no cumplen con la normativa vigente o barandillas”.

“Lo que más nos interesaba es que el colegio abriera sus puertas el 11 de septiembre con todas las medidas de seguridad y no han hecho nada”, ha criticado Bermúdez, quien ha declarado que corresponde supuestamente al Ayuntamiento “subsanar el problema de la seguridad en nuestro colegio para una posible evacuación”, además del “mantenimiento, la conservación y la vigilancia del centro”.

Por otro lado, ha lamentado que la Junta de Andalucía aún no ha retirado “los dos módulos con cuatro aulas prefabricadas” que hay en el patio después de trasladar a un centenar de alumnos a los institutos Guadaiza y Vega del Mar de Marbella, “en teoría porque se marchan estos niños quitan masificación y hay más espacio a la hora de poder hacer una evacuación más segura”, ha apuntillado.

Según ha valorado, retirar estos dos módulos de aulas prefabricadas supone “ganar un poco más de espacio”, aunque ha remarcado que “no es una solución que dure mucho tiempo porque si siguen inscribiendo a niños en este centro cada curso, de aquí al próximo año o el siguiente las tendrán que volver a traer”.

La Junta prevé retirar los módulos “próximamente”

Desde la Junta de Andalucía han señalado que “el CEIP Daidín tiene programada la retirada de dos módulos prefabricados próximamente”, destacando que “el alumnado (en torno a 100) que ocupada las cuatro aulas de estos dos módulos ha sido reubicado al IES Guadaiza e IES Vega de Mar a partes iguales”.

La Administración regional ha apuntado que “tras la emisión del informe en materia de prevención y riesgos realizado por la empresa Procarión, la dirección territorial de Desarrollo Educativo y el Ayuntamiento de Benahavís acordaron la puesta en marcha de las acciones que correspondían a cada administración”.

Así, han matizado que la dirección territorial “asumió actuaciones correspondientes al plan de evacuación. De ahí, la reubicación de los alumnos y la próxima retirada de dos módulos prefabricados para descargar el centro y dotar de espacio en la zona exterior”.

“Tras esta actuación, se volverá a revisar el plan para definir el nuevo estado y las posibles consecuentes acciones”, han señalado desde la Junta, mientras que desde el Ayuntamiento de Benahavís han declinado hacer declaraciones y no han aclarado si les compete realizar las obras de seguridad.

Cabe recordar que el CEIP Daidín de Benahavís fue construido en el año 1993 con una capacidad máxima para 150 alumnos, y que en la actualidad alberga a más de 600 estudiantes, motivo por el que cuenta desde hace más de 7 años con módulos de aulas prefabricadas en el patio.