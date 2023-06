"Ha venido desde Sevilla solo para matarme": el lamento de Carmen tras ser tiroteada por su expareja

Tras ser tiroteada por su exmarido, Carmen se apoyó en un coche y recibió la asistencia de varios vecinos, que le taponaron la herida de bala que presentaba en el pecho izquierdo, a tan solo un milímetro del corazón, y le colocaron una sombrilla hasta que los servicios sanitarios se desplazaron al lugar. En ese momento, mientras luchaba contra su propia voluntad para no desfallecer y pedía que llamaran a su hijos, se lamentaba: "Ha venido desde Sevilla solo para matarme".

El martes, Pablo llegó a su casa sobre las 15:20 tras pasar la mañana trabajando en albañilería. Se duchó y se encontraba vistiéndose cuando su hija le alertó de que un hombre en plena vía pública esta tratando de introducir en su coche a una mujer en contra de su voluntad y a punta de pistola, a lo que ella se negó y comenzó a pedir socorro.

"En los segundos que tardé desde mi dormitorio al balcón, ya escuché un disparo", relata. Cuando consiguió asomarse para ver qué estaba ocurriendo, observó cómo el individuo tenía a la mujer cogida por el brazo; acto seguido, le pegó un disparo en el pecho y luego se lo pegó a él mismo en la cabeza, falleciendo en el acto.

El primer impulso, cuenta, fue bajar apresuradamente a la calle desde el segundo piso en el que reside para asistir a la mujer malherida, a pesar de la insistencia de su hija para que no lo hiciera, ya que "el hombre tenía una pistola".

Tras abrir la puerta del portal, este vecino encontró a Carmen apoyada en un coche. "Le abrí un poco el vestido y entonces vi que tenía una herida de bala en el pecho izquierdo", relata. Sin pensarlo dos veces, Pablo se quitó la camiseta que vestía para hacer presión en la lesión hasta que llegaron los servicios sanitarios. Tardaron sobre unos 15 minutos que los define como "agónicos".

"La mujer me repetía que llamara a sus hijos", recuerda Pablo, que no pudo hacerlo hasta que otro vecino bajó y lo ayudó a coger el móvil de la mujer y marcar entonces a la hija con la que en estos momentos residía la víctima en Torrox. "Yo le dije que viniese corriendo porque algo le había pasado a su madre, pero en ese momento no le conté exactamente el qué". A su llegada, se encontró con una escena de "pánico" que seguramente nunca hubiera deseado pero que llevaba tiempo temiendo, lo que le llevó a exclamar: "¡Es que lo sabía!", siempre según la versión de este vecino.

Al parecer, el exmatrimonio, oriundo de Sevilla, llevaba años residiendo en Nerja junto a sus tres hijos -dos mujeres y un hombre, que pertenece a la Policía Local de dicha localidad-. Hace unos cinco años, se divorciaron y el hombre decidió regresar a su tierra natal: Osuna. Pero, supuestamente tenía a Carmen amenazada de muerte.

Ella nunca denunció encontrarse en una situación de riesgo, por lo que no pudo ingresar en el sistema Viogén, destinado al seguimiento y a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, tomó medidas por su propia cuenta para protegerse de su presunto agresor.

Carmen cambió su residencia habitual. Dejó la que hasta entonces había sido su casa en Nerja para alquilar junto a su hija -el marido y la hija de esta- un piso en Torrox, ubicado en la calle calle José Ariza, donde tan solo llevaba viviendo un par de meses o tres y así evitar que su exmarido conociese su paradero.

No le sirvió. El individuo la localizó este martes abandonando el inmueble de su hijo cuando salía de pasar la mañana cuidando de sus nietas y la siguió hasta su residencia actual, en Torrox. Allí intentó, amenazándola con una pistola, introducirla en su vehículo, a lo que ella se opuso. El desenlace: dos tiros a la mujer -que la han dejado muy grave- y el posterior suicidio del hombre.

Carmen fue desplazada en un primer momento al Hospital comarcal de la Axarquía, ubicado en el municipio de Vélez-Málaga, para ser posteriormente trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga, donde fue intervenida quirúrgicamente y hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su estado aún es de gravedad, apuntan fuentes cercanas, pero tanto los médicos como los familiares tienen esperanzas de que Carmen pueda "celebrar su segundo cumpleaños" el 27 de junio.

El pasado del presunto agresor como militar

Juan Antonio S. tenía 69 años cuando este martes se quitó la vida de un disparo en la cabeza con la misma arma con la que minutos antes habría disparado a Carmen, su exmujer (66) supuestamente con la intención de matarla. El hombre, exmilitar, integraba la Escala Auxiliar de las Armas y Cuerpos del Ejército de Tierra. Sin embargo, alcanzó su rango militar ascendiendo desde soldado raso sin pasar por una academia militar.

Este periódico también ha podido saber que, durante muchos años, este individuo estuvo destinado en los Juzgados Togados Militares de Málaga; esto se trata de un órgano judicial militar unipersonal al que corresponde la instrucción de los procedimientos judiciales de competencia de la jurisdicción militar.