Torremolinos acogerá un festival de jazz este fin de semana

El festival ‘Torremolinos international jazz day’ arrancará el próximo viernes, 28 de abril, con conciertos gratuitos hasta el domingo 30, un evento en el que se hará entrega de los premios nacional de este género musical, según ha informado este lunes el Consistorio.

Así, la ciudad acogerá un fin de semana dedicado al jazz que contará con conciertos gratuitos en la Plaza Costa del Sol y que aúna cultura y turismo. Tal y como comentó el promotor de este evento, Sergio García Orbegozo, el pasado 14 de abril en la presentación, también se podrá disfrutar de actuaciones de forma gratuita en hoteles, chiringuitos y otros emplazamientos.

El cartel de estas jornadas de jazz en Torremolinos está compuesto por conocidos grupos, músicos y cantantes de este género musical. Así, en la Plaza Costa del Sol tendrán lugar diversas actuaciones a lo largo de ese fin de semana. El día 30 de abril, a las 21:30 horas, actuará O Sister!, el día 29 a las 21.30 horas lo hará Jorge Patax Quartet con Aurora García, Luís Guerra y Dany Noel. Este grupo también actuará el día 30 a las 19:30 horas.

‘Ogun Afrobeat’ ofrecerá un concierto los días 28 y 29 a las 21:30 y 19:30 horas respectivamente y ‘Lito Fernández Roots Quartet & Suzzette actuará el día 28 a las 17:30 horas. El día 28, a las 19:30 horas, será el turno de Fire the Cannonball Quintet, con Parrilla, Loring, Rifbjerg, De Delgado y Ampurdanés. El día 29 a las 17:30 horas Two For Swing con María Esteban y Raquel Pelayo. Por último Candela Vargas Quintet actuará el día 30 a las 17:30 horas.

Dentro de este festival se hará entrega de los premios nacionales de jazz, patrocinados por Cervezas Alhambra, en colaboración con Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol, y que este año incluyen 79 proyectos de primera categoría. Cervezas Alhambra participando en proyectos como ‘Torremolinos International Jazz Day’, refuerza su compromiso con iniciativas que enriquezcan la oferta cultural y artística de la provincia, poniendo en valor este género musical.