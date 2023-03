Torremolinos celebra este fin de semana su ‘Fiesta de Carnaval’

La ciudad de Torremolinos celebrará este fin de semana su ‘Fiesta de Carnaval’ con actividades para todos los públicos, que contará con concursos de disfraces para niños y adultos o un pasacalles urbano, según ha informado este jueves el Ayumtamiento.

La agenda cultural ha comenzado hoy en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, donde se ha desarrollado el espectáculo ‘Baleia’, con motivo del ‘Día Mundial de la Naturaleza’, que se conmemora mañana día 3 de marzo. La obra, de Ararí Danza, coreografiada e interpretada por Olga Magaña, tiene una duración de una hora y es apta para todos los públicos.

Por otro lado, mañana viernes Torremolinos dará el pistoletazo de salida a su ‘Fiesta de Carnaval’ con el pregón en la Plaza de la Nogalera a cargo del periodista Félix Godoy, que será presentado por el también comunicador Pepelu Ramos. Durante el acto, que tendrá lugar a las 21:00 horas, se llevarán a cabo las actuaciones de la murga ‘Salud Responde’, de Torremolinos, y la comparsa ‘Plastilina’, de Alhaurín el Grande. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El sábado 4 de marzo la sala infantil de la biblioteca municipal acogerá, a las 11:00 horas, un cuentacuentos en inglés para niños y niñas de 1 y 2 años bajo el título ‘Where do you live?’. La actividad, organizada por el espacio junto a Kids&Us School of English, tiene plazas limitadas y ya se encuentran completas.

El concurso infantil de disfraces se celebrará el sábado, a partir de las 11:00 horas, en el Parque de la Batería y tendrá premios para categoría individual y colectivo. En este mismo espacio los pequeños podrán disfrutar de animaciones infantiles, castillos hinchables, talleres de maquillaje y el teatro infantil ‘El Gran Dragón’.

Por la tarde, continuará el Carnaval de Torremolinos con la actuación, a partir de las 18:00 horas, en diferentes espacios del centro urbano de las murgas ‘Puerco Jurásico’ (Zumaquero), ‘Los del Amazonas’ (Callejera), ‘Pa tí tó’ (Estepona/San Pedro), ‘Los mala pipa’ (Susi), ‘Sin perdón’ (Chino), ‘Los leones en su salsa’ (Leones) y la comparsa ‘Los artesanos de Málaga’ (Ronda).

A partir de las 20:00 horas tendrá lugar el pasacalles urbano que partirá de la Plaza San Miguel y recorrerá la calle San Miguel, Plaza Costa del Sol, la avenida Palma de Mallorca y la calle Danza Invisible. Irá acompañado de la charanga ‘Los Mihitas’ y ‘Los Cachondos’ y del grupo ‘Evolution Group’.

A partir de las 21.00 horas se celebrará en la Plaza de la Nogalera el concurso de disfraces de adultos con categorías individual y colectivo. La inscripción para el concurso podrá realizarse en la Plaza San Miguel media hora antes de que salga el pasacalle. A las 22:00 horas la Plaza de la Nogalera acogerá el Baile de Carnaval con la actuación de ‘Free Soul Band’.