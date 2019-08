Torremolinos creará una ordenanza de ascensores para edificios antiguos

Tras un mandato marcado en materia urbanística por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, lo que sumado a la carencia de personal en la delegación ha supuesto retrasos en la concesión de licencias de obra y otros trámites ordinarios relacionadas, el equipo de gobierno de Torremolinos se ha fijado como objetivo para los próximos cuatro años agilizar y simplificar algunos de los trámites para facilitar la realización de obras que actualmente no permite la normativa bien a través de la modificación de ciertas ordenanzas o la creación de otras nuevas, como la de ascensores, que servirá de base para la elaboración de una ordenanza general de accesibilidad.

Ampliará los supuestos de obras menores que solo requieren de una declaración responsable

Por un lado, según indicó la concejala del ramo, Maribel Tocón, el equipo de gobierno estudiará la ampliación de los supuestos para la realización de obras menores que no requieren de licencia municipal sino para las que es suficiente una declaración responsable. En este caso, explicó que, para no inducir a error, el formulario que deberán rellenar previamente los interesados acotará qué obras son las que no requieren de la correspondiente licencia, como construir o demoler un tabique, el alicatado de la cocina o el cambio de instalación de fontanería, entre otros supuestos. Se trata de casos en los que, pasados cinco días sin recibir respuesta por parte de la administración local, podrán llevarse a efecto por parte del interesado. “De esta manera el ciudadano no tiene que esperar a recibir la correspondiente licencia de obra para llevar a cabo cualquier obra menor que no suponga ningún cambio estructural en el edificio”, señaló Tocón, quien avanzó que la idea es aprobar la modificación de la normativa en el pleno de septiembre para su puesta en funcionamiento a partir del próximo año.

Otra de las líneas de actuación será la modificación de la ordenanza aprobada en el año 2011 que obliga a los edificios con más de 25 años a pasar una inspección técnica en el plazo de cinco años. “El problema es que la ordenanza es tan restrictiva que nos impide otorgar ninguna licencia de obra a ningún vecino de una comunidad que no haya pasado esa inspección”, señaló la edil, lo que asegura ha sido fruto de numerosas quejas, por lo que se flexibilizarán las condiciones para que no todos los vecinos se vean afectados dentro de una comunidad.

Por último, en tercer lugar el equipo de gobierno impulsará la redacción de una nueva ordenanza de ascensores para facilitar la instalación de esta infraestructura en edificios antiguos que así lo soliciten, mejorando la accesibilidad en aquellos bloques habitados en su mayoría por personas mayores o con problemas de movilidad. Sin embargo, según explicó la teniente de alcalde, la actual normativa no les permite autorizar estas obras ya que en la mayoría de los casos no disponen de espacio suficiente en el edificio para su instalación, más allá del patio interior, lo cual entra en conflicto con la ley de accesibilidad que desde el pasado mes de septiembre obliga a que todos los edificios sean accesibles.

La elaboración de esta ordenanza servirá para el desarrollo posterior de una normativa municipal de accesibilidad, en la que también se pondrán en valor otros elementos como la instalación de rampas para acceder a los diferentes edificios.