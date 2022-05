Torremolinos abre la solicitud de las ayudas para las guarderías hasta el 8 de junio

El Ayuntamiento de Torremolinos ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas de guardería para el curso 2022-2023 hasta el próximo 8 de junio, unas subvenciones que se otorgarán para sufragar el 100% de los gastos en situaciones de dificultad o riesgo de exclusión social, según ha informado este viernes el Consistorio.

La finalidad de estas ayudas es cubrir las necesidades de guardería de las familias con dificultades económicas facilitando la escolarización temprana en el primer ciclo de Educación Infantil, mejorando con ello el desarrollo integral de los niños. Igualmente, se pretende facilitar el acceso al mercado laboral de los padres y satisfacer la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral, máxime cuando los dos progenitores se encuentren trabajando.

Serán beneficiarios de estas ayudas de guardería los padres, madres o tutores de niños menores de tres años matriculados en los centros del municipio de Torremolinos de titularidad privada, autorizados por la Administración Educativa para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, y que no ocupen plaza bonificada por la Junta de Andalucía.

Entre los requisitos para percibir las ayudas se encuentra el “ser mayor de 18 años, que la unidad familiar esté empadronada en Torremolinos a fecha de la presentación de la solicitud, que la renta per cápita anual de la familia solicitante no supere en ningún caso el IPREM (8.106,28 euros año 2022) o no tener acceso a ayudas de otras administraciones con finalidad similar”. Además, los solicitantes deberán estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Torremolinos en el momento de presentar la solicitud, salvo que se trate de deudas y sanciones que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución esté suspendida.

Las subvenciones del 100% serán concedidas en todos los casos cuando existan situaciones familiares graves de dificultad social o riesgo de exclusión social, hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo o sus hijos, cuando la renta per cápita familiar sea inferior a 0,40 IPREM (3.242,51 euros) o, en el caso de familias monoparentales, a 0,60 IPREM (4.863,77 euros).

Por su parte, las subvenciones se concederán al 75% a las familias cuya renta per cápita sea superior al 0,40 del IPREM e igual o inferior éste, del 50% para las unidades familiares cuya renta per cápita sea superior al 0,60 e igual o inferior al 0,80 de este indicador (6.485,02 euros), y ayudas del 25% para las familias cuya renta per cápita sea superior al 0,80 IPREM e igual o inferior a 1 IPREM (8.106,28 euros).

Las solicitudes se pueden realizar en la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torremolinos, en horario de lunes a viernes de 9:00h a 13:30 horas, las cuales van desde los 68,75 hasta los 275 euros mensuales.