El abogado del novio de Dana Leonte ve "miles de detalles que no cuadran" para inculpar a su defendido

Juan José Moreno, el abogado del novio de Dana Leonte, desaparecida desde el pasado junio en la localidad malagueña de Arenas, ha expresado sus "dudas" respecto a las diligencias practicadas en relación con la investigación de este caso y ha considerado que las actuaciones contienen "miles de detalles que no cuadran" y que no existe "ni un solo indicio directo" que pruebe que su defendido sea al autor de la muerte de la joven.

Así lo ha manifestado el letrado en declaraciones a los periodistas después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga, en funciones de guardia, haya ordenado este sábado, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven, detenido en relación con la desaparición de su pareja sentimental.

Moreno ha reconocido que la decisión de la juez "era lo previsible", pero ha puntualizado que "todavía está por determinar" si los hechos pudieron ocurrir y, sobre todo, ha dejado claro que "no hay una incriminación directa" contra su defendido, pues "prueba directa no existe".

El abogado ha mostrado su contrariedad porque el novio de Dana "ha entrado en algunas contradicciones y ha habido ciertos aspectos en su declaración que no ha explicado debidamente o, por lo menos, con el detalle que me hubiera gustado, lo tengo que reconocer".

No obstante, ha dejado claro que "eso, 'per se', no significa ni que sea autor de nada ni que esté acreditada su autoría de una manera indubitada, es decir, que no exista por lo menos duda razonable de que haya podido ser él", y ha afirmado que las "dudas" que ya tenía sobre las diligencias que se estaban practicando, "se han acrecentado" al tener acceso a ellas tras el levantamiento del secreto de sumario.

En este sentido, ha explicado que el auto judicial está basado principalmente "en las contradicciones en las que él entra cuando contó el relato de los hechos, horas y demás" y en el hallazgo a la entrada de la casa de la pareja de un palo en el que, al parecer, había incrustado un pelo, que se ha demostrado que es de Dana, por lo que, "según las diligencias, podría tratarse del arma homicida".

No obstante, el letrado ha mostrado su sorpresa porque "incluso los servicios de criminalística de la Guardia Civil advierten de que no se ha fotografiado ese pelo y a ellos nos les llega junto con el palo ni incrustado en el palo", por lo que, a su juicio, no es posible saber si ese pelo estaba, efectivamente, donde se dice que estaba.

Igualmente, ha expresado sus dudas acerca de que, con los datos que actualmente obran en diligencias, pueda afirmarse que esa fue el arma del crimen y ha recordado que, de momento, ni se ha hallado el cuerpo ni se ha determinado que los restos de sangre encontrados en la vivienda y en el pantalón de trabajo del detenido sean de Dana.

"Hablan de un golpe, pero cuerpo no hay. Lo determinan así precisamente por ese pelo que aparece en el palo. El pelo sí se ha constatado que es de ella, pero la sangre no", ha indicado el letrado, quien ha apuntado que lo sucedido "pudo ocurrir de otra manera, pero de esa forma no".

Otro dato que ha "alarmado" al abogado es la alusión en las diligencias a un testigo, empleado de una gasolinera y que, al parecer, conocía bastante bien a la joven, "que dice que esa misma noche ve a Dana entre las dos y las tres de la mañana y a dos individuos intentando secuestrarla".

"Eso obra en diligencias y, sin embargo, ninguna diligencia se ha practicado para averiguar la identidad de esas dos supuestas personas que intentaron secuestrar a esta chica. Ni siquiera se ha practicado una mísera rueda de reconocimiento para ver si, efectivamente, una de esas personas pudiera ser Sergio, ha lamentado.

Por último, el abogado también ha aludido a ciertas contradicciones en cuanto al estado de los teléfonos móviles de la pareja, pues en las diligencias "se dice que en esa franja horaria los dos teléfonos, según una triangulación de los repetidores, se da por hecho que es la casa, pero esas pruebas tampoco se han recibido de las compañías".

No obstante, el letrado ha aludido a otra diligencia posterior en la que se dice "que los dos teléfonos permanecen apagados y sin ningún tipo de señal, concretamente a las horas en las que se dice que están geolocalizados, y se dice que en esas dos horas que están apagados se reciben dos llamadas".