El alcalde de Benalmádena quiere dar un giro de timón a puerto Marina: "Vamos a reflotarlo y reconvertirlo en lo que fue"

Volver la mirada al mar. Algo tan simple pero a la vez tan complejo, como han demostrado todas las civilizaciones mediterráneas que han usado los puertos para impulsar su economía, es lo que propone el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, que quiere dar un giro de timón a puerto Marina. "Vimos lo que fue y en qué se ha acabado convirtiendo. Vamos a reflotarlo y se va a convertir en esa marina más importante del mundo que fue", ha apuntado el regidor durante un desayuno-coloquio que Málaga Hoy ha celebrado este viernes en el hotel Alay y que ha contado con el patrocinio de Aqualia.

Un objetivo para el que el Consistorio ya ha reservado 5,1 millones de euros con vistas a invertirlos en los próximos cinco años. Aunque no sólo. Porque desde finales de abril cuenta con la concesión a 25 años de este enclave. Un aspecto que, según ha afirmado Lara, dejó a deber la anterior Corporación. "Cuando llegamos nos dimos cuenta de que se había vendido al público la concesión y no estaba dada. No ha sido hasta el 29 de abril de 2024 cuando se ha hecho definitivamente", ha desvelado.

Dentro de ese ambicioso plan de mejora (y de recuperación de espacios de amarre) se encuentra también el desguace del Willow, el barco de vapor que permanece semihundido en la dársena casi cinco años después de que un temporal afectara a su estructura y se declarase "irrecuperable", arrojando una imagen muy lejana de lo que llegó a ser en su día cuando surcaba el río Misisipi cubriendo el tramo que separa Nueva Orleans de San Luis.

Todo un emblema del pasado industrial norteamericano que comenzará a desguazarse "de aquí a un mes y medio", pero que le ha supuesto al Ayuntamiento un verdadero quebradero de cabeza tras varias licitaciones fallidas. Y 300.000 euros menos en las arcas municipales. La retirada, ha explicado Lara, se realizará en dos fases. Primero se extraerá la parte que está por encima del agua y tras el verano, "para no afectar a la temporada estival", lo que quede sumergido; de manera que para finales de año se haya desmontado por completo.

Muy ligada a esta estrategia de mirar al mar se encuentra el plan de estabilización de playas. Un clásico en la Costa del Sol de cara al verano que, no obstante, no lo ha sido tanto en Benalmádena en los últimos tiempos, puesto que "no se habían realizado aportaciones de arena desde 2004". Unos trabajos que ya se han puesto en marcha de nuevo en las playas de Malapesquera, Santa Ana, Torrevigía y Los Melilleros. El objetivo: que todo esté en perfecto estado de revista para el arranque de la temporada alta "tanto para los vecinos como para los que nos vengan a visitar".

Un plano, el del turismo, en el que el Consistorio se está centrado también en el apartado técnico. Precisamente este jueves presentaba el inicio del Plan Estratégico de Turismo junto a expertos de la UMA con la vista puesta en mejorar la sostenibilidad, la digitalización y la diversificación de productos turísticos. "Estamos sentando las bases para hacer un análisis DAFO, saber nuestras debilidades y fortalezas, y potenciar el turismo con los mimbres que tenemos", ha explicado.

Al margen de esta iniciativa, aunque se trate igualmente de seguir incentivando este sector, se encuentra el proyecto de realizar un parque de la amistad chino ("gran pagoda" incluida) para escenificar el hermanamiento de Benalmádena con Dongying, territorios unidos por estrechos lazos desde hace más de dos décadas, y que se escenificarán de nuevo el próximo 26 de junio con la visita de una delegación del país asiático al municipio. "Nos donaron incluso mascarillas en su momento", ha recordado el regidor. No obstante, el Consistorio también quiere abrir con esto la puerta a los turistas chinos, que gastan de media "300 euros por persona y día" frente a los europeos, que se dejan "la mitad". "Queremos que puedan venir y dar vida al municipio. Si sale adelante, va a ser impresionante".

En cualquier caso, ha insistido Lara, el Ayuntamiento también tiene distintos frentes abiertos. El más reciente, el ciberataque lanzado contra sus servidores el pasado martes. Una acción tras la que se encuentra un grupo de origen ruso, según el regidor, que no habría podido encriptar los datos gracias a los cortafuegos de la red. De haberse producido esto, el daño económico habría sido "considerable". Por el momento, en torno al 80% de los servicios municipales ya ha recobrado la normalidad y se espera que "la próxima semana lo hagan el resto".

Otro de los pendientes del equipo de Gobierno son los Presupuestos, en stand- by tras la reclamaciones del PSOE ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y de IU a la Subdelegación de Gobierno por entender que existe un desfase entre gastos e ingresos de casi 36 millones. "Ha habido una coordinación entre ellos, pero estoy seguro de que van a salir a delante", ha aseverado. "Nuestros Presupuestos son una declaración de intenciones. Tenemos una previsión de incrementar los ingresos muy potente", ha asegurado a la vez que dicho que "las cuentas se cuadran en la liquidación". Por lo que pudiera suceder, el Ayuntamiento ha dado luz verde recientemente a un suplemento de crédito de casi 14 millones de euros para poder seguir llevando a cabo inversiones.

Se encuentra también en la lista de cosas por terminar la puesta en marcha de "un emblema de nuestro municipio" como lo es Tívoli World. Aunque aquí, ha vuelto a señalar el regidor, el Ayuntamiento es un mero intermediario entre inversores y la propiedad, el grupo Tremón. Negociaciones que no se antojan fáciles, ya que sobre el parque de atracciones pesa una deuda superior a los 11,2 millones de euros. Una idea renovada para su hipotética reapertura sería "modernizarlo con otra oferta dentro del mismo complejo", es decir, poner en marcha locales comerciales.

Lara, en línea con los alcaldes populares, ha aprovechado la ocasión para pedir que se ponga en marcha de una vez por todas el proyecto del tren litoral, que en su opinión no sólo tendría que llegar hasta el extremo occidental de la provincia, sino internarse en Cádiz. "Estoy convencido de que tiene que llegar hasta Algeciras". Igualmente, vería positivo que el trazado ferroviario contemplase más paradas en Benalmádena. "Sólo tenemos dos, mientras que Torremolinos tiene cinco. ¿Por qué?". El alcalde vería con buenos ojos que los pasajeros pudieran apearse también a la altura de Torrequebrada.

Sin el tren litoral en marcha, y sin vistas a que ello ocurra, una opción con muchos enteros es coger el coche para desplazarse. Aunque aquí la complicación reside en encontrar aparcamiento, para lo que poco a poco parece que se atisban soluciones. En esta línea está la puesta en marcha a finales de la semana que viene del parking de Pueblosol, con 538 plazas. "Ha estado cerrado a cal y canto nueve años. Sólo llegó a abrir unos meses. Y no por el Ayuntamiento. Lo hizo una empresa externa". Con todo, Lara ha lamentado que esta medida no haya sido apoyada por la oposición por motivos financieros, cosa que no llega a entender. "Criticaban que perdemos dinero con él. Claro. Estamos para que exista vida comercial, para que haya actividad, para que la gente quiera venir a invertir y que se creen puestos de trabajo; no para ganar dinero".

Por último, en materia hídrica, el regidor ha destacado que la situación actual les ha pillado en cierto modo por sorpresa, pues "casi recién llegados nos encontramos con la sequía". "Tuvimos que sacar bandos, reducir riegos, dar la cara ante las empresas de socorrismo, de jardinería...". Para hacerle frente, ha recordado, se destinaron cinco millones de euros a asuntos como realizar prospecciones en pozos o para la canalización de aguas regeneradas. Una última medida que, en su opinión, debe seguir incentivándose mediante la construcción de más canales. "Tenemos que ser ambiciosos. No podemos esperar a que llueva y se quede todo en papel mojado".