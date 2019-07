El alcalde de Vélez-Málaga confía en la palabra de Bendodo para no perder la ayuda del teatro Lope de Vega

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), está convencido de que el Ayuntamiento no va a perder la subvención de 1,2 millones de euros para la rehabilitación del teatro Lope de Vega como aseguró el portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla. Éste se acogió a los plazos comprometidos con la Diputación de Málaga que marcaban el 28 de julio como fecha tope para finalizar unas obras que ni siquiera se han licitado, mientras que el regidor lo hace a la palabra de Elías Bendodo cuando era presidente de la institución provincial.

“Si hay un responsable en el retraso de la ejecución del Lope de Vega ese es Delgado Bonilla”, dijo rotundo. “Siempre he confiado en la palabra de Bendodo, no en la de Bonilla, y estamos seguros de que la subvención de Diputación no se perderá y de que el proyecto seguirá adelante, ya que se trata de una cuestión meramente técnica y confiamos plenamente en resolverla en una próxima reunión con Diputación”, continúo dando respuesta al portavoz popular.

El regidor resaltó que “sólo desde la frustración de alguien que no ha podido ser alcalde ni va a ser diputado provincial se pueden articular esas declaraciones”, y recordó que Delgado Bonilla ha sido durante siete años alcalde de la ciudad y durante cuatro años diputado provincial, con la responsabilidad que ello supone, “y podía haber hecho muchísimo más de lo que hizo para sacar adelante proyectos como el teatro Lope de Vega, que ya partió con dificultades dada su nefasta gestión al respecto”.

Moreno Ferrer explicó que durante el mandato con mayoría del PP, Bonilla inició los trámites para “un proyecto faraónico” e inviable de unir el Mercado de San Francisco con el Lope de Vega; “decisión totalmente errónea que ha sido la causante del retraso en la ejecución dado que la subvención de Diputación estaba sujeta a unidades de obras completas y esos dos proyectos debían haber sido tratados por separado para poder llevarse a cabo en tiempo y forma”.

Moreno quiso aclarar que durante su mandato anterior “conseguimos elaborar un proyecto de ejecución real, pactado con la Diputación, y conseguimos su apoyo para obtener la financiación suficiente para llevarlo a cabo mientras que él dejó un simple borrador inicial del proyecto”.