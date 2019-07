Vélez-Málaga tendrá que devolver 1,2 millones de euros de la subvención del teatro Lope de Vega

El Ayuntamiento de Vélez Málaga tendrá que devolver a la Diputación de Málaga los 1,2 millones de euros de subvención del Teatro Lope de Vega, al estar a punto de vencer el plazo estipulado para la finalización de las obras sin que el Consistorio haya siquiera licitado los trabajos cinco años después de que la institución provincial aportara, en 2014, ese dinero para financiar parte del proyecto de rehabilitación.

El portavoz municipal del PP, Francisco Delgado Bonilla, informó ayer de que la fecha tope para la terminación de las obras, tras distintas modificaciones y prórrogas por parte de la Diputación, se fijó para el próximo 28 de julio, mientras que el plazo máximo para justificar la ejecución de dichos trabajos expira el 28 de diciembre.

“Pese a las ampliaciones que ha habido de los plazos, pese a los múltiples proyectos que se han presentado, las obras no se han licitado y, evidentemente, no se van a concluir”, señaló Delgado Bonilla, que actualmente es diputado en funciones. Con respecto al tiempo que resta hasta final de año, el concejal popular recordó que el proyecto contempla un plazo de ejecución de 18 meses, “por lo que no hay tiempo material para acometerlo en tiempo y forma”.

La Diputación iba aportar 1,2 millones de euros de los tres que costaba el proyecto

Por ello, consideró que la pérdida de estos fondos “es ya algo que no va a tener solución y se van a tener que devolver los 1,2 millones, puesto que después del verano la Diputación provincial se verá obligada a iniciar el expediente de reintegro”.

Asimismo, afirmó que a los 1,2 millones habrá que sumar alrededor de 200.000 euros en concepto de intereses de demora. Delgado Bonilla calificó como “una pena y un auténtico despropósito” que, disponiendo de financiación desde hace más de cuatro años, estos fondos “se hayan perdido”, algo que ha achacado a “la dejadez, la inacción y la inactividad” de un Gobierno municipal “más preocupado de organizar fiestas, eventos y saraos que de los asuntos importantes”.

Desde el Ayuntamiento prefirieron no dar respuesta sobre el retraso en la licitación de este proyecto tan demandado por los vecinos. Fuentes municipales explicaron que desde el área de Infraestructuras están recopilando la información sobre lo sucedido. La rehabilitación del teatro de Lope de Vega ha sido uno de los grandes proyectos a ejecutar en los últimos cuatro años.

Su apertura posibilitaría la puesta disposición de un segundo espacio escénico en Vélez-Málaga. Éste además con 900 butacas convirtiéndose en el segundo de mayor tamaño de la provincia de Málaga. Tenía un coste aproximado de 3 millones de euros con una aportación de 1,2 millones de euros de la Diputación Provincial de Málaga.