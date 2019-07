La ampliación del espigón de Malapesquera en Benalmádena saldrá a licitación en octubre

Los trabajos de ampliación del espigón de la playa de Malapesquera, en Benalmádena, una medida que estabilizaría las playas y reduciría los efectos de los temporales, saldrá a licitación en el último trimestre de este año, entre los meses de octubre y noviembre, según anunció ayer el alcalde, Víctor Navas, tras una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar la situación actual de los proyectos para la construcción de nuevas escolleras semisumergidas en el litoral de la localidad.

“Cuando organizamos esta reunión teníamos previsto que ya estaría constituido el Gobierno de la nación; no obstante, aunque el presidente no ha sido aún investido como tal, no quisimos pasar la oportunidad de entrevistarnos directamente con la ministra para trasladarle la urgencia necesidad de nuevos espigones semi sumergidos que tiene Benalmádena”, explicó el primer edil.

El proyecto, detalló, consistirá en la ampliación del dique exento de Malapesquera “en unos 70 metros desde la playa de Las Gaviotas en dirección hacia el Puerto Deportivo”. Al mismo tiempo, ha anunciado que el equipo de gobierno propondrá la construcción de otro espigón semisumergido a la altura de la playa de Santa Ana.

“La creación de ambos espigones tiene como objetivo la protección de nuestras playas: este año hemos realizado una inversión importante en regeneración de playas, utilizando para ello toda la arena que ha salido del dragado de la bocana del puerto, consiguiendo unas playas en perfecto estado y con los metros apropiados para que los bañistas puedan disfrutar, pero el primer temporal fuerte que nos llegue provocará pérdidas de arena, y la única manera de evitarlo es mediante estos espigones semisumergidos”, señaló el alcalde, quien reiteró su propuesta de afrontar los trabajos con fondos propios si el Gobierno no tuviese el marco presupuestario suficiente “y ya acordaríamos la compensación de dichas partidas”.

“Lo que cada año gastamos en regenerar playas es prácticamente lo mismo que costaría iniciar la construcción de los espigones, así que en dos o tres años tendríamos más que amortizada la inversión para su creación”, concluyó.