El 52 aniversario de Tívoli, entre la nostalgia y la reivindicación

Este lunes se cumple el 52 aniversario de la inauguración del parque de atracciones Tivoli World, localizado en Benalmádena, una jornada que se ha vivido entre la nostalgia y la reivindicación de reclamar una futura reapertura del espacio de ocio por parte de las autoridades locales y de los antiguos empleados.

Así, el día ha comenzado con una concentración convocada a las 12:00 horas en las puertas del parque de atracciones, a la que han acudido representantes del Ayuntamiento y extrabajadores del espacio de ocio, donde se han soplado las velas y se ha comido una tarta.

“Nuestro parque de atracciones Tivoli World cumple 52 años y lo hace sintiendo el cariño, el apoyo y el agradecimiento de toda Benalmádena, por haber ocupado un lugar fundamental en nuestras vidas durante décadas y por haber sido el principal emblema de la transformación turística de la Costa del Sol”, ha manifestado el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Lara.

El regidor ha puesto de relieve que su “compromiso es firme”, centrado en “trabajar sin descanso para que Tivoli reabra sus puertas como lo que siempre ha sido, un gran parque de atracciones”.

“En esta línea trabajaré sin descanso con todas las partes implicadas para intentar aportar soluciones y consenso. Lo haré por sus trabajadores, por nuestros vecinos y por Benalmádena”, ha recalcado el primer edil, quien ha agradecido a la plantilla “el esfuerzo que hacen diariamente para conservar las instalaciones del parque y mantener la esperanza no sólo entre todas las familias que se vieron afectadas por el cierre, sino entre todos los benalmadenses”.

El parque ha estado inmerso durante casi dos décadas en diversos conflictos judiciales por la explotación del mismo y de índole laboral, además de acumular una deuda de más de 11 millones con las administraciones públicas y privados, lo que provocó un concurso de acreedores necesario que ocasionó su cierre en septiembre de 2020.

Desde entonces, la hoy explantilla del recinto se ha dedicado a mantener y vigilar las instalaciones, con el propósito de mantenerlo vivo de cara a una posible reapertura que de momento no se ha dado, una labor que continúa. Precisamente en el día de su 52 aniversario, los que han trabajado durante años en el parque se han concentrado junto con las autoridades locales a las 12:00 horas para pedir su apertura entre la reivindicación y la nostalgia.

“Se ha hecho el acto simbólico con la pancarta reclamando la reapertura del parque, se ha sacado una tarta, se han soplado las velas y se ha hecho una serie de declaraciones”, ha indicado José Luis Guzmán, que ha ejercido como relaciones públicas de Tivoli durante 30 años. A ello se suma la petición de que la empresa propietaria, el grupo inmobiliario Tremón, “se pronuncie al respeto del proceso, que nunca ha dado la cara ni ha hecho ningún tipo de manifestación”.

“El acto del 52 aniversario con el parque cerrado es un tema un pelín delicado porque son sentimientos encontrados, pero es una forma más de sumar actitudes, de seguir levantando los ánimos y no desfallecer en ese sentido, de no dejar morir el proceso”, ha apuntado Guzmán, quien ha destacado el esfuerzo por “mantener la lucha, que no decaiga, y que siga el nombre de Tivoli sonando en la sociedad de Málaga y fuera de la provincia”.

Por la tarde, se ha proyectado a las 19:30 horas el documental ‘Tivoli’, realizado por la productora Aliquindoc, un acto que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de Benalmádena tras su proyección en el Festival de Cine de Málaga.