Buscan a una menor de 17 años que fue vista por última vez en Algarrobo: necesita mediación

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha activado una alerta para localizar a una joven de 17 años desaparecida en Algarrobo, en la provincia de Málaga, el pasado 24 de noviembre de 2025. La familia y las autoridades mantienen abierta su búsqueda y piden la colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que pueda ayudar a encontrarla.

Fuentes próximas consultadas ayer por Málaga indicaron que la adolescente podría haberse fugado de un centro de menores, extremo que no ha sido aún confirmado por los investigadores.

Según los datos difundidos por el organismo que se ocupaba de casos de desaparecidos, la joven nació el 4 de enero de 2008, tiene 17 años, mide 1,50 metros y pesa alrededor de 40 kilos. En el momento de su desaparición vestía una sudadera azul y zapatillas deportivas. No se han hecho públicos otros detalles relacionados con las circunstancias en las que fue vista por última vez ni sobre su recorrido ese día. ecesita mediación

El CNDES recuerda que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar de utilidad para avanzar en la localización de la menor. Por ello, solicita que cualquier persona que crea haberla visto o disponga de datos relevantes se ponga en contacto con los servicios de emergencia o con los teléfonos oficiales habilitados para casos de desaparición.

La investigación continúa abierta y las autoridades insisten en la importancia de la cooperación ciudadana para acelerar las labores de búsqueda.

Hallan sin vida a Nicolás, el desaparecido en Marbella 20 días antes

Por otra parte, cabe recordar que el joven de 28 años que permanecía en paradero desconocido en Marbella ha sido encontrado sin vida, según confirmó la asociación SOS Desaparecidos, que ya ha desactivado la alerta de búsqueda, activa desde el pasado 10 de noviembre.

Se da la circunstancia de que la Policía Nacional localizó este miércoles un cadáver en avanzado estado de descomposición en un paraje natural de difícil acceso situado en un sendero de la Ruta de los Monjes, en el municipio malagueño de Marbella. Todo apunta a que se trataría del cuerpo de Nicolás, extremo que aún no ha sido confirmado por la Comisaría provincial de Málaga.

El aviso lo dio a las 17.57 horas de este jueves un particular que caminaba por la zona conocida como Mina de Buenavista y que, al localizar el cuerpo, contactó con el teléfono de emergencias 112, según informaron entonces desde este centro coordinador.

Tras la llamada, se activó el protocolo habitual y se movilizó a Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios. La intervención de los Bomberos fue necesaria debido a la complejidad del terreno en el que fue encontrado el cadáver. La investigación continuaba abierta para identificar el cuerpo y esclarecer las circunstancias de la muerte.