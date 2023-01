Todos los detalles de las cabalgatas de Reyes Magos en la provincia de Málaga 2023

Ya vienen los Reyes Magos... Este jueves 5 de enero Sus Majestades de Oriente volverán a recorrer la provincia de Málaga. Tras dos años de suspensiones y cabalgatas estáticas por la pandemia, visitarán de nuevo los pueblos y ciudades sin mascarillas, dispuestos a repartir ilusión entre los más pequeños de la casa.

Todo está listo ya en las distintas localidades malagueñas, que ya han dado a conocer algunos detalles de cómo serán sus desfiles. Habrá muchos caramelos, gominolas, balones, pequeños regalos, mantecados y ¡hasta molletes!

Málaga

La Cabalgata de Reyes Magos en Málaga 2023 contará con una comitiva de 16 carrozas, 8 pasacalles y varios grupos musicales y de acompañamiento. Como cada año, Sus Majestades de Oriente pasarán la noche en la Alcazaba y desde allí partirán a pie hasta el Ayuntamiento, donde saludarán desde el balcón a los más pequeños. Este año, además, soplarán las 100 velas de una gran tarta para celebrar el centenario de la cabalgata.

Después de esto, empezará la Cabalgata a las 18:00 horas. El recorrido será: Ayuntamiento de Málaga, Avda. de Cervantes, Plaza General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Calle Nazareno del Paso, Calle Hilera, Puente de la Esperanza, Calle Prim, Calle Atarazanas, Calle Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Cortina del Muelle, Ayuntamiento de Málaga.

Durante el desfile se repartirán 10.500 kilos de golosinas aptas para celíacos (5.500 kilos de caramelos y 5.000 kilos de gominolas). Asimismo, se repartirán otros 10.000 kilos de caramelos aportados por las distintas entidades participantes.

Marbella

La Cabalgata de Reyes Magos en Marbella partirá a las 18:00 horas. El desfile pasará por la avenida Severo Ochoa, avenida Ramón y Cajal y por Ricardo Soriano, para finalizar en la plaza Monseñor Rodrigo Bocanergra.

Por su parte, en San Pedro Alcántara, la hora de salida de la Cabalgata será también a las 18:00 horas y el recorrido será avenida Pablo Ruiz Picasso, calle Lagasta, avenida Norberto, calle Pepe osorio, avenida Oriental y plaza de la Iglesia.

Mijas

Sus majestades los Reyes Magos llegarán a Mijas en helicóptero, aterrizando en la ciudad deportiva Regino Hernández de Las Lagunas a partir de las 16.00 horas.

Tras este acto, Melchor, Gaspar y Baltasar arrancarán su visita por los tres núcleos de la localidad. El primer cortejo será el de Mijas Pueblo, que se pondrá en marcha a las 16.30 horas desde el Ayuntamiento. El siguiente será el de La Cala, a partir de las 17.00 horas desde el Centro Cultural, y el de Las Lagunas arrancará a las 17.30 horas desde la Avenida Miguel Hernández, junto al Parque María Zambrano.

En total, 17 carrozas formarán parte del cortejo de sus majestades en Mijas. Tras el reparto de caramelos por las calles mijeñas, llegarán a la plaza Virgen de la Peña en Mijas Pueblo, el parque de la Butibamba en La Cala, y el Recinto de la Navidad de Las Lagunas, para degustar con todos los presentes chocolate caliente y roscón de reyes.

Estepona

Los Reyes Magos de Oriente repartirán 15.000 kilos de caramelos durante la Cabalgata de Estepona que recorrerá las calles el 5 de enero, con un cortejo que estará compuesto por 10 carrozas y seis pasacalles.

Así, partirá a las 17.00 horas desde la avenida de Andalucía (zona este), para continuar por las avenidas Juan Carlos I y España y la calle Terraza hasta llegar al Parque Botánico Orquidario, donde Sus Majestades recogerán las cartas de los niños.

El cortejo que acompañará a sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar estará formado por 10 carrozas y seis pasacalles con personajes fantásticos que entretendrán a los más pequeños. Se repartirán 15.000 kilos de caramelos blandos, además de 3.000 balones y 500 mochilas.

Torremolinos

Torremolinos vivirá su noche más mágica del año con una Cabalgata en la que participarán 13 carrozas tematizadas y se repartirán más de 10.000 kilos de caramelos y confeti.

Las carrozas, organizadas por miembros de colectivos y asociaciones de la localidad, estarán tematizadas con personajes de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, ‘Mascotas’, ‘Vampirina’, ‘Toy Story’, ‘Rey León’, ‘Patrulla Canina’, ‘Los Simpson’, ‘Lady Bug’, ‘Cenicienta’ y ‘Angry Birds’.

La concentración de la comitiva será a las 16:00 horas en la Plaza Blas Infante, teniendo su salida a las 17:00 horas, y recorrerá las calles Rafael Quintana Rosado y Europa, las avenidas Isabel Manoja y de Los Manantiales, la Plaza Costa del Sol, las avenidas Palma de Mallorca, Joan Miró y Doctor Jiménez Encina, la vía García de la Serna, la avenida Rafael Quintana Rosado y la Plaza Blas Infante, siendo su hora de finalización aproximadamente a las 20:30 horas.

Vélez-Málaga

La Cabalgata de los Reyes Magos de Vélez-Málaga contará con la participación de 14 carrozas, un cortejo de 800 personas, espectáculos musicales, sorpresas y el reparto de 6.000 caramelos. La comitiva partirá a las 17.30 horas de la plaza de La India. Tras dos años de cabalgata estática, debido a la pandemia, se recupera el tradicional evento "que llenará las calles de la ciudad de color, magia, música e ilusión"

Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán a pie desde el Palacio del Marqués de Beniel, a las 17.15 horas, y se desplazarán para ocupar sus carrozas, situadas a la altura de la plaza de La Constitución, y así unirse al resto del cortejo y comenzar el recorrido oficial a las 17.30 horas desde plaza de La India.

La cabalgata desfilará por la calle Reñidero hasta la plaza de Reyes Católicos, de ahí hacia calle Canalejas, plaza de Las Carmelitas y calle Cristo, continuará por Avenida Vivar Téllez, calle Molino de Velasco, Camino Viejo de Málaga, calle Cervantes y calle Cristo, para finalizar en la plaza de Las Carmelitas.

Además de la cabalgata que transcurrirá por las calles del centro de Vélez-Málaga, también tendrán lugar las cabalgatas de Torre del Mar; Caleta de Vélez y su peculiar Cabalgata Marinera; Lagos y Mezquitilla; Cajiz; Almayate; Benajarafe; y Chilches.

En el caso de Torre del Mar, el cortejo está formado por 12 carrozas musicales. Los Reyes Magos llegarán a primera hora de la mañana a la Tenencia de Alcaldía y después recorrerán las calles con paradas en residencias de mayores, la Comisaría de Policía y el Hospital Comarcal de la Axarquía. Ya por la tarde, la Cabalgata de Torre del Mar partirá a las 17:00 horas desde la Tenencia de Alcaldía hasta llegar a la plaza Juan Aguilar, donde hay un belén viviente.

Torrox

La Cabalgata de Reyes Magos de Torrox llegará a todos los rincones del municipio, donde Sus Majestades repartirán dos toneladas de caramelos y pequeños regalos.

Así, se han preparado dos cabalgatas, una por la mañana en forma de caravana y otra por la tarde, que será la principal. En la primera de ellas, Sus Majestades recorrerán desde las 11.00 horas el casco histórico de Torrox pasando por la plaza de San Roque hasta El Pontil y visitarán Torrox Park, El Peñoncillo, Santa Rosa, Generación del 27, La Carraca y la plaza de la Marina en El Morche.

La gran cabalgata principal será por la tarde y partirá a las 16.30 horas del Llano de los Frailes, en El Morche, para terminar en la plaza de la Constitución, en el casco histórico de Torrox. El cortejo recorrerá el Paseo Marítimo de El Morche, antigua carretera N-340 y avenida de El Faro, para luego iniciar la subida hasta Torrox. Un desfile que discurrirá por casi ocho kilómetros.

Antequera

Antequera contará con una cabalgata en la que se repartirán, además de molletes y mantecados, también juguetes sorpresa, figuras de Playmobil y los característicos caramelos.

Este jueves 5 de enero, desde las 18:00 horas, arranca en Antequera su particular Cabalgata de Reyes Magos, una de las que más visitantes congrega de éste y otros municipios cercanos, principalmente por la gran organización y fiesta que supone.

Este año, los Reyes Magos antequeranos repartirán a los niños y niñas no sólo 5.000 kilos de caramelos, un clásico que no puede faltar, sino también 10.000 molletes y 1.000 kilos de mantecados, dos de los productos más típicos de la ciudad. Además, los más pequeños no pararán de buscar y pedir que les caiga alguno de los 10.000 juguetes sorpresa y 5.000 figuras de Playmobil que lanzarán Melchor, Gaspar y Baltasar.

Comienza en avenida periodista Ángel Guerrero y continúa por Puerta de Estepa, Alameda de Andalucía, calle Infante Don Fernando, calle Encarnación, calle Calzada, calle Diego Ponce, calle Cantareros, y vuelve a Alameda de Andalucía para acabar en Puerta de Estepa.

Ronda

La Cabalgata de Ronda 2023 recupera este año su recorrido habitual para repartir ilusión por las principales calles de la Ciudad del Tajo. La salida está prevista a las 17:00 horas en la avenida de Málaga, a la altura del parque del Bandolero.

La comitiva seguirá el siguiente itinerario: avenida de Málaga, Carrera Espinel, calle Virgen de la Paz, plaza de España, Puente Nuevo, calle Armiñán, Cuesta de las Imágenes, plaza Ruedo Alameda. El desfile acabará con la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús en el barrio de San Francisco.

Fuengirola

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán en helicóptero al complejo polideportivo Elola de Fuengirola a las 16.00 horas. La cabalgata dará comienzo a las 17.00 en la calle Mallorca del barrio de El Boquetillo y finalizará sobre las 21.30 en la avenida de Los Boliches.

La de Fuengirola es una de las cabalgatas más extensas de Andalucía con 25 carrozas y nueve pasacalles y también una de las de mayor duración, con más de cuatro horas y media. El cortejo contará con más de 620 niños y padres voluntarios; además se van a repartir más de 32.000 kilos de caramelos, todos ellos sin gluten y el 25% sin azúcar.

Rincón de la Victoria

Melchor, Gaspar y Baltasar partirán en Cabalgata a las 16:00 horas desde Los Rubios. Harán una parada en el Ayuntamiento, donde saludarán desde el balcón a los niños antes de continuar hasta la plaza Gloria Fuertes de la Cala del Moral.

La Cabalgata de Rincón de la Victoria repartirá 3.800 kilos de caramelos, de los que 300 serán sin azúcar. Tendrá dos tramos inclusivos, por donde el cortejo pasará sin luz y sin sonido para favorecer la participación de personas autistas. Estos serán por la avenida de la Torre y, en Rincón, desde la iglesia al inicio del paseo de El Cantal.

Nerja

En Nerja, la Cabalgata arrancará en la calle Jaén a las 17:00 horas. El recorrido incluye las principales vías hasta el Balcón de Europa, donde tendrá lugar la adoración al niño Jesús.

Así, Sus Majestades de Oriente pasarán por las calles Diputación, Granada, San Miguel, plaza de Cantarero, Pintada y Puerta del Mar. Después, los Reyes Magos serán recibidos por el alcalde, que les entregará la llave mágica que les permitirá entrar a las casas para dejar los regalos.