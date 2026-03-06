El Caminito del Rey avanza en su ampliación con el puente colgante más largo de España

El Caminito del Rey sigue creciendo diez años después de su reapertura con una nueva infraestructura que ampliará el recorrido y reforzará su seguridad. Los trabajos para instalar el nuevo puente colgante, que será el más largo de España con 110 metros de longitud, avanzan ya en pleno paraje natural mediante el uso de helicópteros, tirolinas de carga y de transporte de personal, además de técnicas de trabajos verticales.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros financiada con fondos propios generados por la explotación del Caminito del Rey, tal y como establece el canon de la concesión, que obliga a destinar estos ingresos a mejoras en la infraestructura.

Operarios trabajando en la construcción del puente colgante del Caminito del Rey / Diputación de Málaga

La nueva pasarela forma parte del plan de ampliación del recorrido y permitirá crear un itinerario alternativo y una nueva vía de salida en la parte final del trayecto, justo antes de la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro, con el objetivo de mejorar la seguridad y la gestión del flujo de visitantes.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que todas las actuaciones realizadas en el Caminito han tenido en cuenta el máximo respeto al entorno natural y ha incidido en que la seguridad ha sido la prioridad a la hora de diseñar las plataformas y senderos.

Los trabajos de instalación han tenido que adaptarse a la complejidad geológica del terreno. En uno de los lados del puente se han detectado diaclasas, fracturas en la roca, debido a que esta zona fue antiguamente un fondo marino, lo que ha obligado a realizar perforaciones de hasta ocho metros y a reforzar el terreno con cemento inyectado.

En la ladera opuesta, tras un estudio geológico, se identificó una zona de derrubios que ha requerido aumentar la profundidad de los pilotes hasta seis metros, además de incorporar más micropilotes e inyecciones ramificadas para garantizar la estabilidad de la estructura.

El puente tendrá una altura máxima de 50 metros sobre el terreno y una anchura libre de paso de 1,2 metros. El piso será metálico, tipo tramex, mientras que las barandillas estarán formadas por cables de acero y malla. La pasarela pesará unas 17 toneladas, aunque el conjunto de la nueva estructura alcanzará aproximadamente las 38 toneladas.

El proyecto incluye además la creación de 300 metros de nuevo sendero, la instalación de barandillas, fibra óptica, cámaras de vigilancia, una caseta de control y actuaciones ambientales como tratamientos silvícolas, plantaciones e implantación de riego.

Diez años de crecimiento turístico

Este año se cumplen diez años desde la reapertura del Caminito del Rey tras su rehabilitación. Desde entonces, más de tres millones de personas han recorrido sus pasarelas y otras 140.000 han visitado el entorno sin llegar a realizar el recorrido completo.

El impacto turístico también se ha dejado notar en los municipios del área de influencia —Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís— donde el número de establecimientos de alojamiento ha pasado de 210 en 2015 a 893 en la actualidad.

En paralelo, las plazas disponibles para hospedarse se han duplicado, pasando de 4.204 a 8.160, y desde la reapertura del Caminito se han generado 685 puestos de trabajo directos e indirectos. El impacto económico anual del recurso turístico supera actualmente los 64 millones de euros.