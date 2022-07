Las cifras del incendio de la Sierra de Mijas: 1.900 hectáreas quemadas, 2.700 desalojados y 400 efectivos contra las llamas

El incendio declarado el vienes en la Sierra de Mijas y que ha golpeado con dureza a Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande afecta a un perímetro de 1.890 hectáreas de terreno y mantiene a 2.765 personas desalojadas de sus viviendas, ya que 300 de los 3.065 evacuados pudieron regresar a sus casas.

En la zona hay desplegados hasta 400 efectivos si se incluye a Cruz Roja, las agrupaciones de Protección Civil de diferentes ayuntamientos, 061, Guardia Civil y las policías locales de las tres localidades. En estos momentos, el operativo desplegado por el Infoca se dispone a trabajar en las horas más complicadas del día con 280 profesionales, siete vehículos pesados de extinción y 15 medios aéreos.

Los cuatro puntos en los que trabajan los medios del Infoca son sectores geográficos que el dispositivo diferencia por cuestiones organizativas debido a que los equipos de intervención emplean distintas maniobras, como ha explicado esta mañana el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) del Infoca en Málaga, Alejandro Molina.

Este experto precisó esta mañana que "la previsión meteorológica no es buena". "No esperamos vientos de gran intensidad pero entre el ascenso de la temperatura y la bajada de la humedad relativa no descartamos que haya igniciones o reactivaciones de cierta relevancia en los principales sectores del incendio", remarcó Molina.

Tras autorizarse el realojo de los residentes en Lauro Golf, en Alhaurín de la Torre, siguen desalojados otros 765 residentes en esta localidad malagueña (Jarapalos, Comendador Alto y la parte exterior de Pinos de Alhaurín) y 2.000 vecinos de Alhaurín el Grande (Ardalejo, Buenavista, San Jorge, La Chicharra y la parte alta de Doña Paca).