Coín presenta un programa para su feria de mayo con más de 15 artistas en directo

Más de 15 artistas en directo, tres grandes casetas y una nutrida programación componen el cartel de las Fiestas de Primavera de Coín 2024. El alcalde de la localidad, Francisco Santos, junto al concejal del área de Festejos, Juan Antonio Bernal, han presentado el cartel de esta feria de mayo y parte de su programación. El acto ha tenido lugar en el claustro del Convento de Santa María con público asistente y la participación especial con cante incluido del artista José Manuel Soto, uno de los artistas que componen el cartel de la feria de este año tal y como se desveló durante el acto.

“Animo a todos nuestros vecinos y también visitantes a que aprovechen estos días para disfrutar de la extensa programación, a que vivamos nuestra feria con intensidad, con nuestros amigos, familiares y vecinos. Hemos compuesto una programación muy variada para todos los públicos donde no faltará la música en directo con esos más de 15 artistas entre los que también se encuentran Djs para que no falte la diversión para nuestros jóvenes y no tan jóvenes”, ha destacado el regidor coineño, quien ha agradecido la presencia del artista invitado por acompañarle a descubrir el cartel de este año.

El cartel de este año es una composición digital protagonizada por un fruto tan característico de Coín como es la naranja y con elementos que evocan la primavera que es tan importante en el calendario festivo y cultural del municipio. Además, ya que las fiestas son en honor al Cristo del Perdón y de la Vera-Cruz, incluye una silueta de la Torre de los Trinitarios, sede de su hermandad y un auténtico símbolo histórico y artístico de Coín. Así lo ha desgranado el concejal del área durante su intervención. “Tal y como muestra nuestro cartel, esta feria es para disfrutar con alegría. Está pensada para que por unos momentos nos olvidemos de los problemas y disfrutemos juntos de nuestra feria, que nos sintamos orgullosos de ella y de nuestro pueblo”, ha explicado Bernal.

La Feria de Mayo se prolongará desde el día 1 de mayo y hasta el día 5 e integra tanto la subida a la ermita de la Patrona y Alcaldesa Perpetua de Coín, Nuestra Señora de la Fuensanta, así como el tradicional Día de la Cruz que tiene lugar el 3 de mayo. Además, como novedad, el domingo día 5 de mayo tendrá lugar la Fiesta de la Naranja, que se une a la programación de la feria junto al Concurso Hortofrutícola, ambos se celebrarán en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce.

“Nuestras tradiciones como esa subida a la ermita de nuestra Patrona o nuestras cruces de mayo y procesión del Cristo de la Vera-Cruz por las calles de nuestro pueblo es algo que tenemos que llevar a gala porque lo llevamos viviendo desde siempre y forma parte de nuestra esencia”, ha remarcado el alcalde, al tiempo que ha incidido en la marca de Coín, Huerta de Málaga, motivo por el cual cada año se muestran “los mejores productos de nuestra huerta” durante la programación de las fiestas. “Coín es la auténtica despensa de Málaga por la gran calidad de nuestros productos del campo y siempre van a tener cabida en nuestra feria porque es el mejor escaparate de apoyo a nuestro sector y a nuestros agricultores”, ha asegurado.

Entre las novedades, se encuentra el formato de esta feria que se compondrá de tres grandes casetas: la Caseta Oficial, la Caseta de la Juventud y la Caseta Caballista. La primera será de mayores dimensiones que años atrás para acoger las barras de las diferentes casetas con el objetivo de que se concentre en una grande con escenario y música en directo, “donde todas las barras de colectivos y asociaciones se nutran haciendo una oferta mucho más competitiva y celebrando la feria todos juntos como antaño”, según ha relatado el responsable de Festejos.

Además, como cada año habrá Caseta de la Juventud que acogerá varios de los conciertos en directo y fiestas con djs como Juaniyo Lara, Koke Gálvez o De la Calle, y la Caseta Caballista que incrementa aún más su oferta ofreciendo pasarela de moda flamenca, conciertos flamencos en directo con artistas de Málaga y de fuera de nuestra provincia como Deni Peña, Beatriz Romero, Cristina Guerrero, pará rociera con José Carlos Sabastro, Antonio Flamenquito, Ana Cabello, Lolo Querencia y Concha Carpena; y Antonio Fernandez “Matahuevos”.

La feria comenzará su programación el día 1 de mayo que será el día del mayor con actuación flamenca en directo a mediodía con Marina Aranda y amigos y por la tarde será la subida a la ermita de la Patrona de Coín, Nuestra Señora de la Fuensanta. El resto de la programación se desarrollará hasta el día 5 de mayo. El día 3 de mayo tendrá lugar el tradicional concurso de cruces de mayo y la procesión del Cristo de la Vera-Cruz y el día 5 de mayo se celebrará tanto el Concurso Hortofrutícola como la Fiesta de la Naranja en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce. El día 4 será el día flamenco, en el que tendrá lugar el concurso de flamenca para todas las personas que acudan al real de la feria ataviadas de flamenco y seguir fomentando la tradición y moda flamenca.

Francisco Santos ha destacado que se trata de una programación “para todos los públicos”, donde se ha puesto especial énfasis en “seguir creando una programación entretenida y de calidad”. “Habrá fiestas para nuestros jóvenes y conciertos, programación para los más pequeños, y actuaciones y entretenimiento para nuestros mayores y, en general, para que disfrutemos todos juntos y en vecindad de nuestra feria, de nuestras tradiciones y de nuestra ciudad que durante la primavera se engalana tanto para vecinos como visitantes”, ha resaltado. En este sentido, Juan Antonio Bernal también ha querido animar a todos los vecinos a que vivan con intensidad esta programación saliendo a la calle y disfrutando de cada evento. “Le hemos puesto todas las ganas, el cariño y el corazón para que nuestros vecinos disfruten”, ha concluido.