El colegio de Benahavís cubierto de prefabricadas cuenta con un informe desfavorable de seguridad

En 1993, el municipio de Benahavís inauguró su único centro escolar, un colegio público de Infantil y Primaria para 150 alumnos. Desde hace 30 años no se ha vuelvo a construir ninguna infraestructura educativa en el municipio más rico de la provincia de Málaga. La población fue creciendo y las matrículas en el CEIP Daidín se multiplicaron por cuatro. En la actualidad son más de 600 alumnos y para acogerlos se han ido sumando módulos de prefabricadas hasta llegar a las diez aulas. Procarión, una empresa contratada por la Consejería de Educación, realizó este pasado verano un informe en el que se aseguraba que es imposible hacer una evacuación segura del centro por su sobreexplotación.

"Lo que más me preocupa, además de que nuestros hijos no van a tener igualdad educativa con respecto a otros centros, es la seguridad", explica Ana Bermúdez, presidenta de la Asociación de Madres y Padres del colegio. "Hay un informe desfavorable ya que no cumple las medidas para realizar una evacuación segura, las puertas no abren en el sentido adecuado a la evacuación, tienen que cruzar la carretera para ir al parque y reunirse en un sitio seguro, entre otros aspectos", relata Bermúdez.

Tras recibir el informe por parte de Procarión, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga "está analizando dicho informe para comunicar al centro las subsanaciones en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales", responden desde el organismo público. Asimismo, agregan, "la Unidad de prevención de la delegación, junto a personal de Procarión, acudirán próximamente al CEIP Daidín para valorar la situación con la comunidad educativa".

Después del pequeño parón navideño, las familias vuelven a reivindicar unas instalaciones dignas para sus hijos. "Los niños tienen que salir al parque municipal que está enfrente, tienen que cruzar una carretera para hacer Educación Física o el recreo, no disponen de ninguna zona cubierta para salir en caso de lluvia, tienen que hacer turnos en el comedor, que era el antiguo salón de actos, por lo que no hay salón de actos, ni biblioteca, ni clase de música, ni de informática, ni laboratorio", resume la presidenta del AMPA. Agrega que, además, algunas clases se encuentran incluso por encima de la ratio establecida.

Por eso, desde principios de curso están peleando por la construcción de un nuevo centro escolar que les permita, además, poder tener la Educación Secundaria en la localidad y no tener que desplazar a los alumnos a diario hasta San Pedro de Alcántara, "a institutos como Guadaiza o Vega del Mar que ya están colapsados igualmente", señala Bermúdez.

Terrenos junto a una subestación eléctrica

La presidenta del AMPA, que estudió en el colegio Daidín como alumna, no entiende cómo se ha llegado hasta 2023 sin construir nuevos centros escolares en el municipio. "No han solucionado este problema en todos estos años, la población sube, no es algo que haya sucedido de un año para otro, hacen urbanizaciones nuevas y ahora nos dicen desde el Ayuntamiento que no tienen suelo para centros educativos", protesta Bermúdez.

Después de las primeras manifestaciones, el Consistorio les ofreció un terreno "que está junto a una subestación eléctrica y varias antenas de telefonía móvil", asegura. "Tenemos una subestación y nos quieren poner un colegio allí, a unos 500-600 metros, cada día dicen una distancia distinta, en Benahavís, un municipio que tiene un territorio enorme", agrega la presidenta del AMPA. "Ante la duda de si podría ser nocivo o no, usemos la cautela, no pongamos niños que van a estar ahí 13 años, y los profesores, que están muchos años más", se queja.

"Soy una madre que estoy luchando mucho por mi hijo y todos los niños del pueblo, que se merecen una educación digna y de calidad", indica. Por el momento, el Ayuntamiento de Benahavís aún no ha enviado ninguna documentación para iniciar el procedimiento de cesión, "por lo que desde esta Delegación Territorial no hay constancia oficial de la ubicación, la calificación y las características del terreno", aseguran desde el organismo.

"No pedimos más, solo unos terrenos en condiciones, que estemos tranquilos de una vez por todas y podamos dejar a los niños en un buen sitio para su educación", pide la presidenta del AMPA. "Los niños cuando son pequeños no son muy conscientes, pero es una pena que asuman como normal esto, estar masificados en un centro, en aulas prefabricadas que no están preparadas para la lluvia, es muy triste que en un municipio millonario tengamos estas condiciones, tenemos un colegio tercermundista en unos de los municipios más ricos", incide. En estas próximas semanas, las familias esperan poderse reunir con parlamentarios para "que se hagan eco de este grave problema".