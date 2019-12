Otro colegio de Manilva se suma a las quejas del comedor escolar y piden la retirada del catering

Continúan las quejas de los padres por la calidad del menú del comedor escolar que les sirve el catering Perea Rojas. Esta vez se trata del colegio Pablo Picasso de Manilva. Los padres llevan dos años presentando escritos y quejas formales acerca de la comida, además de una recogida de firmas solicitando el cambio de empresa, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna respuesta.

El último escrito lo presentaron el pasado mes de septiembre junto a varias fotografías en las que se pueden ver desde frutas en mal estado hasta trozos de plástico u otros objetos extraños extraídos de la comida o espinas de varios centímetros.

“Es inaceptable y no entendemos por qué no se nos escucha y por qué después de tantas quejas siguen ahí. Mi hija el otro día encontró un plástico en la comida”, asegura Marta Vázquez, miembro del AMPA y del consejo escolar del centro. “Hasta el arroz con tomate lo hacen mal. El arroz está duro y el tomate ácido, legumbres negras y objetos extraños en la comida. Ya no es que un niño te diga que no quiere comer porque no le gusta, es que no se puede comer”, critica.

Las quejas son similares a los centros de Torremolinos y Estepona en los que ya se ha hecho público el malestar general con este servicio y a los que cada vez se suman más padres de otros colegios de alrededor que no piensan quedarse de brazos cruzados. “Es inaceptable. No estamos pidiendo trucha ni salmón, sabemos que es un catering, pero lo que no puede ser es que llegue comida mal elaborada o en mal estado”, afirma esta madre de dos niños en edad escolar.

Esta misma semana, padres del CEIP Mar Argentea de Torremolinos y del CEIP Ramón García de Estepona exponían sus quejas tras realizar catas del propio menú en el comedor, lo que no ha hecho sino confirmar sus sospechas.

Frutas y verduras podridas, pan duro o congelado, gusanos en las lechugas, piedras u otros objetos en algunos plato o pescado con espinas son algunas de las principales incidencias detectadas, además del sabor y el olor de otros platos elaborados.

Las quejas sí parecen haber surtido efecto en el CEIP Xarblanca de Marbella, donde la empresa dejará de prestar el servicio a principios de año.

Este periódico ha intentado en varias ocasiones recoger la versión del catering Perea Rojas sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta, mientras que desde la Agencia Pública Andaluza de Educación asegura que se están estudiando para iniciar e correspondiente expediente.