Los comerciantes del Pasaje Begoña se asocian para dinamizar la zona

Desde que en noviembre del año pasado abriera el primer local del Pasaje Begoña de Torremolinos son varios los hitos que se han alcanzado en torno a la recuperación de este mítico callejón, desde su declaración como Lugar de Memoria Histórica y cuna de los derechos LGTBI hasta su hermanamiento con el bar Stonewall Inn de Nueva York hace tan solo unas semanas. A día de hoy ya son cinco los locales abiertos, tras más de cuatro décadas cerrados a cal y canto, en homenaje a aquellos clubes donde cada cual podía expresarse libremente pese a la dictadura franquista hasta que una gran redada policial lo truncó todo.

También reclaman mejoras estéticas en la fachada de los edificios o el pavimento

Ellos son los verdaderos protagonistas de la transformación de este pequeño callejón conocido a nivel internacional, los que han apostado gran parte de sus ahorros en la remodelación y apertura de un local convencidos de un proyecto que ya forma parte de la historia del municipio y también los que día a día trabajan para que esa recuperación sea real. Pero no les está siendo fácil, razón por la que se han constituido en una asociación llamada Fénix con el objetivo de poner en marcha actividades de revitalización y dinamización del pasaje. “La asociación de empresarios se crea como instrumento para dinamizar el sitio con exposiciones, conciertos, microteatros, sumándonos a la actividad cultural de Torremolinos y a la vez tratando de potenciar el comercio”, señaló José Manuel Arenas, presidente de la asociación, quien agregó que “la revitalización del Pasaje Begoña no viene solo porque se hayan adecentado unos locales sino porque el comercio funciona y ahora mismo no está funcionando del todo”.

Entre sus primeras medidas este mismo viernes han inaugurado una exposición de fotografías que podrá visitarse hasta el próximo 10 de agosto. A esta le seguirán otras muchas exposiciones, al igual que otras actividades que quieren poner en marcha durante el verano aprovechando el gran número de visitantes que llega a la ciudad estos días. “En agosto vamos a preparar una programación fuerte porque aunque estemos en un callejón estamos en pleno centro de Torremolinos y queremos que la gente nos conozca, nos visite y compre en nuestros comercios”, apunta.

Asimismo, también denuncian una serie de deficiencias como el pavimento o el estado de los edificios: cableado y aires acondicionados por fuera, o problemas de humedades, entre otros. Y es que aunque en apenas unos meses la imagen del Pasaje Begoña ha cambiado notablemente aún queda mucho por hacer.

Entre los cinco locales abiertos se encuentra la inmobiliaria Pía Beck en recuerdo a la pianista holandesa que regentaba el club de jazz The Blue Note, fue de las primeras artistas en declarar abiertamente su homosexualidad; la heladeria y bombonería La Boquilla, en homenaje al bar que llevaba su mismo nombre, uno de los primeros bares de ambiente del Pasaje Begoña; la agencia de viajes La Sirena, local en el que se celebraban las fiestas más glamurosas de la Costa del Sol; la tienda Gogó, este bar fue de los más efímeros, pues abrió sus puertas apenas un mes antes de la gran redada; y, por último, la empresa de alojamientos Aladín, en recuerdo a La Cueva de Aladino, bar característico por las estalactitas que colgaban de sus bajos techos.