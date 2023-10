Un concejal del PP de Torrox compara a los migrantes con animales y dice "que meten el tifus aquí"

Polémicas declaraciones las que ha realizado el concejal del PP en el Ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, a raíz de la llegada a este municipio malagueño de un grupo de 206 migrantes de origen subsahariano que han sido trasladados desde Canarias. En una entrevista en la radio municipal, Escudero compara a los migrantes con "animales" y llega incluso a insinuar que van a contagiar el tifus. Horas después, tras el revuelo generado por sus palabras, el Consistorio ha emitido un comunicado en el que el edil manifestaba "sus más sinceras disculpas" a los vecinos, a los turistas del municipio y a los propios subsaharianos.

En sus declaraciones, Escudero afirmaba que "en plan sorpresa, el señor Pedro Sánchez, vista la crisis que hay en Canarias que llegan como locos, porque es increíble lo que está entrando en Canarias... nos encasquetan a nosotros sin decirnos nada 250 criaturas. Estas criaturas no se les ha inundado la casa, ni se les ha metido fuego, ni los han metido en un pabellón... los han metido en un hotel, durante un mes, vacaciones totalmente pagadas. Sin embargo, a una persona de Torrox le pasa algo de eso y se tiene que ir a un pabellón o se tiene que ir a casa de un vecino". Y, por si fuera poco, añadía que "los inmigrantes que están en Canarias están contagiando tifus".

El concejal, que dirige el área de Cultura, critica que "no hay un respeto de instituciones" y que no se les avisó del traslado de los migrantes. "Te cojo, te las planto ahí, te utilizo un hotel de tres o cuatro estrellas, durante un mes a gastos pagados y luego que cada uno tire para donde le dé la gana", afirma y añade: "Todo ello sin documentación, sin saber sus antecedentes, sin saber sus niveles de salud... esto no debe ser tan impermeable; es ilógico".

En la nota posterior, el Ayuntamiento de Torrox califica de "desafortunadas" las declaraciones del concejal del PP. "Soy consciente de la gravedad de unas palabras que en ningún caso representan al municipio de Torrox, siempre solidario y acogedor; del mismo modo que tampoco representan al Ayuntamiento ni a la Corporación municipal, que a lo largo de los años se han mostrado colaboradores y a la altura de las circunstancias en la acogida de personas de cualquier parte del mundo”, manifiesta el edil en el comunicado.

"Nos meten aquí el tifus"

Durante la polémica entrevista, Salvador Escudero llegaba incluso a decir que "en Canarias ya hay tifus". "Metemos el tifus aquí, es que no sabemos lo que nos puede traer. O sea, es que es increíble como se puede jugar con las personas de esta manera", declara.

"Sin saber quiénes son, sin saber las enfermedades que tienen, un mes a gastos pagados, encima con nuestros impuestos, y sin avisar", insiste en su argumentario, en el que también reconoce que sabe que después le tacharán de racista, a lo que responde: "Por qué no los meten en su casa, se los encasquetan al lado a unos vecinos, por qué no se van a vivir con ellos al lado, a ver qué opinan, es muy fácil...".

Por si fuera poco, el concejal compara a los migrantes con animales y cuando habla del seguimiento que se hará de ellos dice que no sabe qué control van a tener y que "como no le pongan una marca como a los animales, que le ponen una pulserita, no se hasta qué punto van a tener un control de estas criaturas que van a vagar por ahí en el periodo de un mes, es que no lo sabemos".

Pide "perdón de corazón" a los inmigrantes

Escudero se ha dirigido a los subsaharianos que han llegado estos días a Torrox, a quienes ha pedido "perdón de corazón por abordar en estos términos un tema tan serio como la inmigración", asegurando que "su única intención era señalar la necesaria colaboración entre instituciones para garantizar una organización lo más óptima posible del dispositivo de ayuda humanitaria, sin cuestionar en ningún caso la naturaleza del mismo o de las personas a las que va dirigido".Por último, en el comunicado remitido por el Ayuntamiento, el concejal ha insistido en que, “como representante público, siempre trato de poner el foco en la atención a las personas, independientemente de su origen, por eso lamento profundamente este análisis superficial y a todas luces desafortunado sobre la llegada de migrantes a Torrox”.