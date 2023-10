El concejal del PP en Torrox se disculpa por sus polémicas palabras sobre los migrantes

El concejal, que dirige el área de Cultura, critica que "no hay un respeto de instituciones" y que no se les avisó del traslado de los migrantes. "Te cojo, te las planto ahí, te utilizo un hotel de tres o cuatro estrellas, durante un mes a gastos pagados y luego que cada uno tire para donde le dé la gana", afirma y añade: "Todo ello sin documentación, sin saber sus antecedentes, sin saber sus niveles de salud... esto no debe ser tan impermeable; es ilógico".

Durante la polémica entrevista, Salvador Escudero llegaba incluso a decir que "en Canarias ya hay tifus". "Metemos el tifus aquí, es que no sabemos lo que nos puede traer. O sea, es que es increíble como se puede jugar con las personas de esta manera", declara.

"Sin saber quiénes son, sin saber las enfermedades que tienen, un mes a gastos pagados, encima con nuestros impuestos, y sin avisar", insiste en su argumentario, en el que también reconoce que sabe que después le tacharán de racista, a lo que responde: "Por qué no los meten en su casa, se los encasquetan al lado a unos vecinos, por qué no se van a vivir con ellos al lado, a ver qué opinan, es muy fácil...".

Por si fuera poco, el concejal compara a los migrantes con animales y cuando habla del seguimiento que se hará de ellos dice que no sabe qué control van a tener y que "como no le pongan una marca como a los animales, que le ponen una pulserita, no se hasta qué punto van a tener un control de estas criaturas que van a vagar por ahí en el periodo de un mes, es que no lo sabemos".