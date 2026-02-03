Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar se preparan ante el aviso rojo por lluvia: "Hoy más que nunca nos tenemos que ayudar"

Los municipios de Jimera de Libar y Cortes de la Frontera de la Serranía de Ronda toman medidas ante el aviso rojo lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles por la llegada de la borrasca Leonardo. Se prevé la caída de hasta 200 litros por metro cuadrado en la zona en 24 horas, o 150 en 12 horas. Con ello, ante el riesgo de inundación, se han tapiado entradas a las viviendas más cercanas al río Guadiaro, en la estación de tren entre ambas localidades, y se han desalojado algunas de las viviendas de esta zona o recomendado subir a las plantas más altas.

"Ya veníamos trabajando desde esta semana anterior en el dispositivo de riesgos previsibles y en ser precavidos de cara a los desalojos de la población y de las personas vulnerables. Estamos en situacion de emergencia, ya tenemos patrullas de policía local desplegadas, de Guardia Civil y Protección Civil. Mañana contaremos con un retén preventivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, además, del Plan Infoca que nos apoyará tambien", destaca la concejala de Seguridad, Emergencias y Deportes del Ayuntamiento de Cortes de La Frontera, Elena Puente, a este periódico, desde la sede de Prortección Civil del pueblo, donde se ubicará un centro operativo durante la jornada.

Elena Puente, concejala de Seguridad, Emergencias y Deportes del Ayuntamiento de Cortes de La Frontera / Irene Martín

Hacia las ocho y media de la tarde de este martes han comenzado a sonar las alarmas en los móviles, advirtiendo de este nivel de alerta. En esta línea, además, la edil asevera que ya hay vehículos completos con el material necesario (EPIS de inundaciones, herramientas, etc.), y que dentro de la sede hay mantas, ropa seca, así como motores de achique de agua o para abordar un posible corte de luz; zonas para que la población descanse y un hospital de campaña habilitable.

Asimismo, avisa de que se toman estas precauciones ya que saben que "el nivel del río va a aumentar" y por eso "los vecinos están tomando sus propias medidas". "Están tapiando las puertas, subiendo a plantas superiores o vienen a la zona principal del municipio a casas de sus familiares. Se trabaja de manera preventiva porque estamos trabajando con vidas". Ademas, las localidades cercanas de la Serranía de Ronda "estamos todos conectados", a traves de las "reuniones con la delegacion de Gobierno, 112 , los equipos de emergencias". "Hoy más que nunca nos tenemos que ayudar unos a otros", recalca.

Por su parte, el alcalde de Jimera de Líbar, Francisco Javier Lobo, matiza que llevan alrededor de "tres días" anunciando por los altavoces del pueblo y la estación la previsión de "lluvia tan fuerte para que la gente tomara precaución". "A todas las viviendas que están pegadas al río le hemos puesto resillas de obra con cemento y hemos desalojado a las familias que no tienen otras viviendas y que están con peligro de que ocurriera algo, que son dos. El resto, que son 15 personas, se han alojado con familiares y amigos. Otras, se han quedado porque no querian irse, pero tienen plantas de arriba y son unas cinco", aclara.

Francisco Javier Lobo, alcalde de Jimera de Líbar / Irene Martín

A ello, suma que todos los habitantes (alrededor de 440 personas) se mantienen en contacto por un grupo de WhatsApp, y que están coordinados con el 112 por medio de un walkie y con el resto de municipios. "Cada pueblo tiene su centro operativo. Mañana estarán los bomberos entre Cortes y Jimera, esperemos que llueva poco, auqnue el río está bastante bajo y para que suba tiene que llover mucho y durante mucho tiempo. Es verdad que si caen 200 litros de golpe va a hacer daño, pero si caen dispersos tal vez no tanto".

Vecinos, en prevención

Las calles de Jimera de Líbar y de Cortes de la Frontera han estado poco transitadas durante la tarde de este martes, cuando gran parte de los vecinos han optado por comprar enseres y comida de última hora o permanecer en el interior de sus hogares, tras prepararlos para el temporal que se avecina.

"Hemos estado preparando la casa para que no se inunde porque el año pasado casi llegó a la puerta. Esto [la calle] estaba inundado. Ponemos tablones de madera y cosas para protegerla. La semana pasada se hizo algo de trabajo por la estación por el miedo a que se desboque el río", cuenta Sebastián, vecino de Jimera de Líbar.

Sebastián, vecino de Jimera de Líbar / Irene Martín

Por su parte, Sergio Blanco, residente en la zona aledaña al río, comenta que "ya le han tapiado" toda la entrada, y que se mantendrá en su casa. "En 2018 subió el río un metro y pico, pero bueno si no cae tanta agua no será igual. La casa tienen una parte de arriba donde quedarse. Si hay mucho riesgo intentaría irme pero arriba no creo que llegue".

Villy Stambuliero, vecina de Jimera de Líbar, residente junto al río Guadiaro / Irene Martín

Así, una extranjera de la misma zona, Villy Stambuliero, relata que se ha preparado, pero que iba a subir a la zona alta del municipio para pasar la noche. "He puesto todas mis cosas en alto, nos van evacuar y me estaba preparando. He visto que ya han tapiado la entrada de casa esta mañana y espero que todo vaya bien, llevo viviendo aquí cerca de dos meses", narra.