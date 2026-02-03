Ronda desaloja varias zonas rurales por riesgo de inundaciones ante la alerta roja de este miércoles

La Serranía de Ronda ya se prepara para la alerta roja de este miércoles por fuertes lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado activada, con desalojos preventivos de todos los vecinos que residen en áreas rurales cuyas viviendas tienen especial riesgo de inundación. Se trata, según ha informado el Ayuntamiento rondeño en redes sociales, de zonas como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz.

Todas ellas son zonas inundables cercanas a las riberas de los ríos, en las que además, cabe recordar, que ya se registraron inundaciones la pasada semana por el desbordamiento del Guadiaro, entre otros. Según señala el Consistorio, se ofrecerá alojamiento a todas las personas afectadas que así lo necesiten.

El Ayuntamiento de Ronda ya había anunciado también que para este miércoles, debido a la situación meteorológica adversa, se suspenden las actividades municipales y permanecerán cerrados los parques, jardines y monumentos, así como el cementerio, la biblioteca, las instalaciones deportivas, talleres socioculturales, centros cívicos municipales y el centro municipal del mayor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo ante "peligro extraordinario" por lluvias en esta comarca, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 150 litros, pudiendo alcanzarse acumulados superiores a 200 en 24 horas. En concreto, se establece desde la medianoche de este martes al miércoles, y hasta las 00:00 horas siguientes. El mismo nivel de alerta se ha decretado en Grazalema, por lo que las zonas próximas a la frontera con la provincia de Cádiz son las que podrían registrar los acumulados más elevados de precipitación.

En las comarcas de la Axarquía y la Costa del Sol y Guadalhorce, el aviso es de nivel naranja. En estas zonas se prevén 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, y más de 150 en 24 horas. Aunque, la borrasca Leonardo no afectará por igual a todos los municipios de la Costa de Sol. Aemet apunta que estas acumulaciones se darán en la mitad occidental de la Costa del Sol, mientras que en el resto de la comarca las acumulaciones serán de 40 mm en 12 horas.

Nivel 2 del Plan de Emergencia de la Junta

Dada la situación meteorológica e hidrológica "extraordinaria" que se plantea en los próximos días, la Junta de Andalucía ha elevado la situación operativa del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía del nivel 1 al 2. Según ha informado el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias.

Esto significa, según ha añadido, "incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha", como, por ejemplo, preposicionar y preparada para actuar a la UME.