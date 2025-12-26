Derriban la cruz del Pico del Cielo, uno de los enclaves "más emblemáticos" de Nerja

La cruz situada en el Pico del Cielo, uno de los lugares más emblemáticos para el senderismo en Nerja, ha sido derribada. Según ha informado el Ayuntamiento, el suceso se atribuye "a un acto vandálico" y tuvo lugar en torno a los días 23 y 24 de diciembre. Fue un trabajador municipal, y habitual senderista, quien detectó que la cruz no se encontraba en su posición habitual, sino desplazada y volcada junto al 'pedestal' de hormigón que la sostenía. Las imágenes, captadas por Javier Martín Losada, un corredor local, fueron trasladadas al Consistorio. Tras ello, el alcalde del municipio, José Alberto Armijo, mantuvo una reunión con el concejal de Medio Ambiente, Javier Rodríguez, responsables de Protección Civil y personal técnico vinculado a las rutas de senderismo de Nerja.

Desde el ayuntamiento aseguran que no ha sido "por causas meteorológicas"

Fuentes municipales han descartado que la caída se haya debido a causas naturales debido al temporal que se ha vivido en estos días en la Axarquía. Según han explicado, la cruz apareció claramente desplazada de su base, lo que hace pensar que alguien la arrancó de manera intencionada. "Que se haya caído solo no es posible porque está movida completamente de su base", han señalado fuentes municipales, que insisten en que no existen indicios que apunten a un accidente fortuito.

Imagen de la cruz de el Pico del Cielo en el suelo. / Javier Martín Losada

Además, han subrayado que no hay tampoco constancias de motivaciones religiosas ni de ningún tipo de mensaje reivindicativo. La cruz, han explicado, no se concibió en su origen como un elemento de culto, sino como un hito simbólico que marca el final de la ruta para quienes terminan el recorrido del Pico del Cielo. "No es un lugar de peregrinación ni de rezos. Es simplemente una cruz que se colocó como referencia para los senderistas", ha recalcado el edil de Medio Ambiente.

Llevaba 54 años formando parte del paisaje de esta ruta. De hecho, según ha confirmado Rodríguez, desde su instalación solo se había producido un incidente previo, en 2016, cuando la estructura se dobló por su propio peso, pero ahora todo parece apuntar a que no está relacionado con eso. En aquella ocasión, el Consistorio nerjeño procedió a su reparación y recolocación sin mayores problemas.

Un nuevo proyecto que "pondrá en valor" el Pico del Cielo"

Tras confirmarse que hay daños que han provocado que la cruz esté en el suelo, el Ayuntamiento de Nerja ha anunciado que actuará con "la mayor rapidez posible para devolver la cruz a su lugar original". "La prioridad es recolocarla y asegurar de nuevo su anclaje, una tarea compleja debido al peso de la estructura y a la dificultad de acceso al enclave, que obliga a trasladar materiales de obra hasta la cima", ha apuntado Rodríguez. Los trabajos podrían realizarse "incluso antes de que finalice el año"-

Además, una vez superadas las fechas navideñas, el Consistorio estudiará un proyecto más amplio de rehabilitación y puesta en valor del entorno. Entre las ideas que se barajan se encuentran la reparación de los espejos que formaban parte de la cruz, y que reflejaban la luz del sol visible desde el casco urbano, así como la posible instalación de cartelería interpretativa o elementos que mejoren la experiencia del visitante, siempre con el máximo respeto al medio natural.

Desde el Ayuntamiento también se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar este tipo de comportamientos incívicos. “Es un símbolo muy querido por quienes practican senderismo en Nerja, y su destrucción no deja de ser comparable a dañar cualquier otro elemento del espacio público”, ha concluido el edil.