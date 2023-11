La unidad móvil para la detección precoz del cáncer de mama estará en Alhaurín el Grande el viernes

La unidad móvil del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía estará el próximo 10 de noviembre en el Recinto Ferial Alcalde Antonio Lozano de Alhaurín el Grande, para realizar mamografías a las mujeres residentes en el distrito que se encuentren entre los 50 y 71 años.

La citación se realiza a través de una carta que llega al domicilio para acudir a la unidad de exploración, y el resultado de la prueba se remitirá posteriormente mediante correo electrónico.

En el caso de tener que realizar otras pruebas, la paciente recibirá otra cita con el hospital de referencia. Pueden cambiar la cita recibida o solicitar una nueva telefónicamente, por WhatsApp, o info@cribadoenandalucia.es, han indicado desde la Junta en un comunicado.

Entre los meses de enero a octubre de 2023 se han llevado en Andalucía a cabo un total de 387.906 cribados de cáncer de mama, de los cuales 52.424 han tenido lugar en la provincia.

El número de casos de cáncer detectados en Andalucía gracias a estos cribados ha ascendido a 881, de los cuales 91 han correspondido a la provincia de Málaga. Los indicadores de asistencia a la campaña en el Distrito Valle del Guadalhorce se han situado en un 80% de las mujeres invitadas con un intervalo entre el 70 y 90% según el municipio.

Cada caso es diferente, pero el mensaje de las mujeres que que han sufrido un cáncer de mama es el similar: "Hay momentos duros, pero de esto se sale". La frase la pronuncia Rosa Pavón, que ha superado dos procesos oncológicos diferentes por este tipo de tumor y tiene extirpados ambos pechos. Este miércoles estaba en la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (Asamma), preparando el material para las mesas informativas que desplegarán con motivo del día contra esta enfermedad, que se celebra todos los 19 de octubre.

Es un testimonio esperanzador que se repite. Otro ejemplo es el de Susana Pacheco, diagnosticada hace 12 años de esta patología. Ahora sigue como voluntaria en la organización. Cuenta que cuando llegó a Asamma tenía 37 años. "Entonces no llegaban mujeres jóvenes como yo. Era mamá de un niño de dos años y mi miedo a morirme era horrible. Y hoy sigo estando aquí. Viva, muy viva; más viva que antes", relata. Cuenta que por eso sigue siendo parte de la asociación, porque es un ejemplo de supervivencia que considera fundamental para otras pacientes que lleguen angustiadas tras el diagnóstico. "Porque tu entorno familiar te apoya, pero no te entiende. Yo puedo entenderlas y ayudarlas. Entre nosotras nos entendemos y nos ayudamos", explica. Y acota: "Sigo aquí de voluntaria porque yo entonces recibí apoyo emocional y las que vienen creo que necesitan lo mismo que yo necesité. Así que es una forma de aportarles a ellas lo que me dieron a mí".