Mujeres operadas de cáncer de mama de Málaga piden menos demora en la reconstrucción

Este próximo miércoles 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Al hilo de esa fecha, la asociación que agrupa a las pacientes operadas de estos tumores, enarbola dos reivindicaciones. Una, que en aquellos casos en los que se extirpa la mama o parte de ella, haya menos demoras en la reconstrucción de esa parte del cuerpo ya que forma parte de la identidad de la mujer y permite hacer el cierre emocional del proceso. Otra, que las empresas no busquen argucias para no reincorporar a estas personas una vez que han superado su convalecencia.

Francisca Aguilar, la presidenta de Asamma –la organización que desde hace varias décadas representa a estas mujeres– reconoce que “lo fundamental funciona bien”. Es decir, el diagnóstico, la intervención para extirpar el tumor, la quimioterapia y la radioterapia.

Pero asegura que una vez que se completa ese proceso y que transcurre el tiempo que los facultativos estiman adecuado para pasar a la reconstrucción –una operación que ya es estética, no oncológica–, ésta se demora demasiado. La tardanza varía según los casos. Pero Aguilar estima que mientras antes rondaba el medio año desde que las pacientes entraban en lista de espera, ahora pueden llegar a esperar de media unos diez meses.

“Desde fuera puede parecer algo superfluo, pero no lo es. Para la que lo vive es importantísimo porque forma parte de su identidad como mujer”, explica la presidenta de Asamma. Deja bien claro que ya no se trata de una operación oncológica, porque el tumor ya ha sido extirpado. “Ya no hablamos de enfermedad, sino de la reconstrucción de la mama, pero es una forma de terminar y cerrar el proceso”, señala.

En la provincia de Málaga, estas operaciones sólo se realizan en el Hospital Regional, que es el único que tiene la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. El problema es que este área asistencial cubre un amplio abanico de enfermos, entre ellos los grandes quemados. Afortunadamente, debido a las mamografías que se hacen para cribado poblacional –y que recientemente se ampliado desde los 45 hasta los 75 años–, los tumores mamarios se detectan cada vez en estadios más tempranos. De modo que más mujeres pueden conservar su mama. Por ello, la proporción de pacientes que requieren la reconstrucción del pecho es considerablemente menor que décadas atrás.

La otra reivindicación de Asamma es la mayor responsabilidad social de las empresas de cara a la reinserción laboral de estas mujeres. Aguilar apunta que en el sector público no suele haber problemas y se reincorporan con normalidad una vez que han superado su enfermedad; incluso en aquellos casos en los que la Administración tiene que hacer una adaptación de su puesto de trabajo. Pero la presidenta de Asamma denuncia que en el sector privado esa vuelta al trabajo no siempre es tan fácil. En muchos casos, porque el empleador busca “excusas” e intenta desvincularse de la trabajadora o no le renueva el contrato.

En la provincia de Málaga, en 2022, se registraron 1.213 nuevos casos de cáncer de mama. Suponen el 12% del total de tumores y ocupan el tercer puesto tras los colorrectales y los de próstata.