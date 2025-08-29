Detenido un entrenador de kárate por presuntas agresiones sexuales en Torremolinos a alumnos cuando eran menores

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de kárate, de 70 años y con una dilatada trayectoria, por, presuntamente, agredir sexualmente de forma continuada a varios alumnos cuando eran menores de edad, entre los 7 y los 16 años. Tras pasar este jueves a disposición judicial, el titular del juzgado ha dictado el ingreso en prisión provisional de Lorenzo M., según han informado fuentes próximas a Málaga Hoy. Por el momento, los agentes que se han ocupado del caso han localizado a cuatro supuestas víctimas, pero la investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber habido más afectados.

La Federación Española de Karate ha cesado de todos sus cargos de forma inmediata al arrestado, hasta ahora seleccionador de las categorías Cadete, Junior y Sub-21. Considerado un maestro del kárate que desde los años 70 lleva enseñando este arte marcial japonés en la provincia, el experto mantuvo durante años su magisterio en uno de los gimnasios más prestigiosos a nivel español.

La entidad ha emitido un comunicado en el que precisa que ha tenido conocimiento del arresto e ingreso en prisión de este entrenador por los medios de comunicación y ha asegurado que ha procedido "de manera inmediata" a apartarlo de todas sus funciones y responsabilidades dentro del equipo nacional de karate.

Fue hace unas tres semanas cuando la Asociación Redime, que presta atención especializada a este tipo de víctimas, recibió la llamada de la madre de un chico que manifestaba haber sufrido abusos por parte de un entrenador de kárate. Según su testimonio, había varias víctimas interesadas también en presentar una denuncia. La abogada de la asociación, María Carmen Heredia, puso los hechos en conocimiento del grupo de Participación Ciudadana y de agentes del grupo de la Policía Nacional especializado en menores (GRUME), quienes citaron a los supuestos afectados para tomarles declaración.

El investigado, con una amplia trayectoria de más de cuatro décadas en este deporte, estaba vinculado a la federación nacional y autonómica de kárate, y se valía, según las pesquisas, de su posición para cometer las agresiones a menores, unos hechos que se podrían remontar a 2010, ha informado la Policía Nacional.

Las víctimas manifestaron en sus declaraciones la forma en que el entrenador supuestamente elegía a ciertos de sus pupilos que empezaban a destacar desde edades tempranas (entre los 7 y los 16 años) y comenzaba a proporcionarles un trato de favor. Era el instructor quien se ocupaba de llevarlos a las competiciones en su coche y pernoctaba con ellos en las habitaciones bajo la premisa de que como eran pequeños tenía que dormir con él para cuidarlos mejor. Según el testimonio de los denunciantes, practicaban estiramientos con los que aprovecharía un acercamiento físico con los niños.

La asociación que se ha ocupado de asistir a las víctimas detalla que, además, les pedía que hicieran estiramientos donde poco a poco iba sometiendo a los menores a tocamientos en sus partes íntimas. De las declaraciones se desprende que los animaba a quitarse la parte de arriba del karategi y luego el pantalón, hasta acabar haciendo el entrenamiento en calzoncillos e incluso llegando a entrenar completamente desnudos ambos. Y ello bajo el pretexto de que "era mejor entrenar así". Estas actuaciones iban acompañadas de relaciones sexuales que presuntamente obligaba a los alumnos a mantener.

"Manipulados emocional y psicológicamente"

Fuentes policiales aseguran que hasta ahora han sido localizadas cuatro víctimas, "manipuladas emocional y psicológicamente desde muy corta edad". El arrestado, para ganárselos y evitar que narraran los hechos, supuestamente los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos.

En el registro de su vivienda, los agentes han intervenido diez teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, que han sido remitidas al grupo de informática forense de la Policía Científica de Málaga.

Fue ayer, el jueves 28 de agosto, cuando el detenido pasó a disposición judicial y, ante la ratificación y las graves declaraciones de las víctimas, que ahora tienen entre 20 y 25 años de edad, el juez dictó cárcel para el presunto agresor. "Creemos que otros chicos han podido ser víctimas de este supuesto depredador", explican desde la asociación Redime, que ha difundido los hechos con la intención de encontrar a más afectados.