Detienen a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo de vacaciones en Torremolinos: llevaba cocaína rosa

Un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo ha sido detenido cuando se encontraba de vacaciones en Torremolinos. Según ha podido saber Málaga Hoy de fuentes próximas al caso, el clérigo estaba presuntamente en posesión de sustancias estupefacientes. Llevaba, entre otros, cocaína rosa, una droga sintética que, en realidad, nada tiene que ver con la cocaína, si bien se apoda con este nombre porque se presenta como un polvo y se consume del mismo modo: esnifada.

Desde la Comisaría provincial de Málaga, por su parte, han confirmado a este periódico que el arrestado es un hombre de 45 años, al que los agentes le atribuyen un presunto delito contra la salud pública. El religioso se encontraba de paso por la localidad malagueña cuando unos policías lo descubrieron en la vía pública con la droga. Los agentes se incautaron, según la versión policial, de una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes. Una cantidad, precisan, "que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio".

Un registro en el apartamento vacacional del sospechoso descubriría después utensilios relacionados con este tipo de drogas, entre otros una balanza de precisión, además de una bolsita de monodosis de droga, según las mismas fuentes consultadas.

Fue la madrugada de este pasado lunes cuando se produjo la detención. El arrestado, junto con el correspondiente atestado policial que fue elaborado, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

El Arzobispado de Toledo ha emitido este martes un comunicado oficial en el que se ha limitado a confirmar el arresto en la localidad malagueña, sin precisar qué detalles han motivado la actuación policial, que ha adelantadado El Español. Asimismo, ha asegurado que el cura arrestado ha sido "apartado cautelarmente" del ejercicio del ministerio y de su oficio. La archidiócesis asegura tener “plena confianza en la justicia” y manifiesta su disposición a colaborar con ella.

En la nota publicada en su página web, la institución lamenta "profundamente" los hechos ocurridos y "reprueba cualquier conducta delictiva". También pide perdón al "pueblo de Dios por los daños morales" que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis. Desmiente, a renglón seguido, que el detenido sea rector del Seminario Mayor de Toledo, cuyo nombre había sido publicado en otros medios de comunicación.

También desde la Diócesis de Málaga se han pronunciado al respecto de la detención que ha dado a conocer el Arzobispado de Toledo. Así, ha subrayado que el clérigo no pertenece a esta institución ni tampoco ha recibido ningún encargo pastoral en ella.

A la espera, ha destacado, de que la Justicia "clarifique las acusaciones", transmite su "pesar por el daño que se ha podido producir" y porque, considera el colectivo religioso, "empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega".

En otro caso, cabe recordar que recientemente la Audiencia Provincial de Málaga prorrogó dos años más la prisión provisional para el sacerdote malagueño acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2017 y 2019.

El cura continúa en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, unos hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.

El Tribunal acordó en una resolución judicial que se le amplía por dos años más la situación de prisión provisional cuyo límite máximo de cumplimiento queda fijado para el 11 de septiembre de 2027.

Indicios de criminalidad

La Sala adoptó dicha medida al existir "indicios racionales de criminalidad contra el mismo por presunta comisión de delitos contra la libertad sexual y delitos contra la intimidad". La Audiencia de Málaga ha celebrado este mes una comparecencia para resolver sobre su prórroga de prisión al cumplirse los dos años de cárcel en preventiva. Durante dicho acto, tanto el fiscal como las acusaciones interesaron que continuara en la cárcel. La defensa solicitó la libertad del procesado.