Expertos piden que el milenario Castaño Santo de Istán sea Monumento Natural de Analucía

El Castaño Santo es seña del municipio malagueño de Istán y uno de los ejemplares más antiguos de Andalucía. Ante la importancia de este ejemplar, la Plataforma Andaluza del Castaño ha solicitado a la Junta que sea declarado Monumento Natural de Andalucía. El sector productor de castaña considera que garantizar el mantenimiento y mejora de este ejemplar es prioritario, y dicho título asegura su protección y conservación.

Respecto a las características del árbol, se trata de una castanea sativa, y cuenta con una altura que contra los 24 metros, y sobre su perímetro, al 1,3 metros del suelo cuenta con unos 15 metros. Este es uno de los ejemplares más longevos del patrimonio natural andaluz, pues según estimaciones, este supera el milenio.

La Plataforma Andaluza del Castaño ha señalado en un comunicado que también se quiere compatibilizar la preservación de este símbolo de Istán con el disfrute público "bajo criterios de respeto y sostenibilidad".

El responsable del sector de Castaña de COAG en Andalucía, Francisco Boza, en representación de la plataforma, ha destacado sobre el Castaño Santo que "su protección es una responsabilidad colectiva".

Según la información compartida por la Plataforma Andaluza del Castaño, existen diversos factores que están afectando su conservación, como es el impacto del cambio climático "que debilita al ejemplar frente a agentes patógenos"; la incidencia de plagas y enfermedades o la presión derivada "del elevado número de visitas turísticas sin control, que provoca la compactación del suelo y el deterioro del entorno inmediato por el constante pisoteo", señala la nota de prensa.

Estas amenazas son las que fundamentan la petición de la Plataforma, que se encuentran dentro de la normativa europea relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Ley de la Flora y la Fauna Silvestre de Andalucía.