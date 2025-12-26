Un fallo eléctrico pudo causar el incendio en el que murieron dos adolescentes en Alhaurín el Grande

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del virulento incendio en el que dos adolescentes perdieron la vida este jueves en una vivienda de la calle San Rafael, en Alhaurín el Grande, que amaneció consternada por lo sucedido. Todo apunta a que el origen puede estar en un fallo eléctrico –o derivado de un aparato eléctrico–, según señalaron fuentes próximas. Si bien, precisaron que “aún es pronto” para conocer la causa exacta. Según pudo saber este periódico, ella se llamaba Rebeca y él Juan Antonio; tenían 16 años y 15 años, respectivamente, y eran pareja. En el momento del fuego, se encontraban solos en la casa.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos –que movilizó a los parques de Coín y Alhaurín de la Torre– señalaron que en el interior de la vivienda había una gran cantidad de material inflamable y que esto pudo provocar la rápida propagación de las llamas, que complicaron las labores de extinción. Los efectivos tuvieron primero que sofocar el fuego en la planta baja para, posteriormente, acceder a la parte superior, donde se encontraban los dos adolescentes, que se quedaron atrapados y no pudieron salir. El Ayuntamiento decretó para este viernes un día luto oficial.

El fuego se originó poco antes de las 8:00 horas. En ese momento, el 112 comenzó a recibir llamadas que alertaban de la presencia de llamas en una casa. Indicaban que había personas atrapadas y que pedían auxilio. De inmediato, se movilizó a los bomberos, Guardia Civil y Policía Local, pero a su llegada los efectivos hallaron sin vida a los dos menores.

Vecinos trataron de auxiliar a los jóvenes, tras percatarse de que salía humo de la casa

Un testigo, desde cuya vivienda se divisa la casa afectada, relató a este periódico que varios vecinos intentaron acceder tras percatarse de que salía humo por la parte trasera, pero que aunque consiguieron derribar la puerta a golpes, no pudieron entrar por la virulencia de las llamas. Según detalló, desde el exterior solo alcanzaron a observar una motocicleta en llamas.

Según explicó el alcalde, Anthony Bermúdez, los menores se habían ido a dormir a la vivienda afectada tras celebrar la Nochebuena. “Perder una hija y un hijo es terrible, y más en estas fechas tan señaladas”, afirmó el regidor, quien apostilló que es “una desgracia muy grande para el municipio”. La vivienda pertenece a la madre de la joven fallecida que, al parecer, se encontraba en un municipio vecino donde había ido con su otra hija a pasar la Nochebuena con otros familiares. El inmueble quedó gravemente dañado en sus dos plantas –según el 112 el techo llegó a colapsar–, por lo que el Ayuntamiento intentará buscarle un alojamiento.

Parte trasera de la vivienda afectada. / M. H.

Tras lo sucedido, las muestras de cariño no dejaron de sucederse. Los dos adolescentes fallecidos pertenecían a la Banda de Cornetas y Tambores Boinas Negras de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que expresó su “más profundo pesar”. “Consternados por el inmenso dolor que nos deja esta doble y tan temprana pérdida”, escribieron en un mensaje en Instagram. También el IES Antonio Gala, donde ambos estudiaban: “Nos unimos al dolor de sus familias, amistades y personas cercanas, a quienes trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Hoy el centro está de luto”. Además, mostró su dolor la Escuela de Danza Lourdes Rodríguez La Flamenca, de la que Rebeca era alumna: “Su responsabilidad, sus ganas y el arte que derrochaba en cada movimiento han dejado una huella imborrable en nuestros ensayos y en nuestros corazones. Hoy imaginamos que sigue bailando, al ritmo de un compás eterno”.