Mueren dos menores de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande

Tragedia en Alhaurín el Grande este 25 de diciembre, día de Navidad. Dos menores han muerto en un incendio originado a primera hora de la mañana de este jueves en una vivienda de dicho municipio malagueño, en la calle San Rafael, cercana al casco antiguo de la localidad. Las víctimas son Rebeca y Juan Antonio, de 16 años y 15 años. Ambos serían pareja y, en el momento del suceso, se encontraban solos en la casa. El Ayuntamiento de la localidad ha decretado este viernes 26 de diciembre como día de luto oficial.

El fuego se ha originado en torno a las 8:00 horas, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, que a esa hora ha comenzado a recibir varias llamadas que alertaban de la presencia de llamas en una casa. En un principio, los avisos indicaban que podía haber una persona atrapada en el interior del inmueble, según el 112, pero a su llegada los servicios de emergencia han confirmado el hallazgo de dos víctimas, tal y como confirmaron a este periódico fuentes de la Policía Local.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han señalado que en el interior de la vivienda había una gran cantidad de material, sin precisar de qué tipo, lo que podría ser la causa de la rápida propagación de las llamas. Han añadido que las labores de extinción del incendio fueron especialmente complicadas por la estrechez de la calle y el estacionamiento de vehículos, lo que ha dificultado el acceso de los camiones. Según han explicado fuentes del operativo, los efectivos han sofocado primero la planta baja para, posteriormente, acceder a la parte superior de la vivienda, donde se encontraban los dos adolescentes, que se habían quedado atrapados y no han podido salir.

Vecinos de la zona han intentado acceder a la vivienda tras percatarse del humo que salía por la parte trasera del inmueble. Según ha relatado uno de los testigos a este periódico, desde cuya vivienda se divisa la vivienda afectada, ha señalado que han conseguido abrir la puerta a golpes, aunque no pudieron entrar por la virulencia de las llamas. El vecino ha señalado que desde el exterior solo pudieron observar una motocicleta en llamas y que escucharon gritos de auxilio desde el interior, al parecer, del menor fallecido.

Desde la Diputación de Málaga han confirmado que los dos fallecidos son menores de edad. Al parecer, según varios testigos con los que ha podido hablar Málaga Hoy, la joven vivía en la vivienda incendiada, con su madre y una hermana, más pequeña; y su novio, también vecino de Alhaurín el Grande, en concreto, de la barriada del Bajondillo, habría pasado la noche con ella. Al parecer, estaban solos en la vivienda cuando se produjo el incendio. Según los vecinos, la madre de la fallecida se encontraría en Cártama con su otra hija, tras pasar la Nochebuena en el municipio vecino en casa de un familiar.

La sala coordinadora activó de inmediato a las dotaciones de Coín y Alhaurín de la Torre del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que desde las 8:15 se encuentran actuando en el lugar del incendio. Asimismo, también se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como los servicios sanitarios del 061. Según ha precisado el 112, a su llegada a la vivienda, los agentes de la Guardia Civil informaron de un ''incendio de importancia''.

A pesar de la rapidez con la que se han movilizado los efectivos, la virulencia de las llamas ha dejado gravemente dañada las dos plantas de la vivienda, con mucha carga de material inflamable. Ha llegado incluso a colapsar el techo, tal y como han informado desde el 112.

A esta hora, el fuego ha quedado extinguido, pero los efectivos continúan trabajando en el lugar. Se baraja un cortocircuito en el interior, pero, de momento, se desconocen las causas del incendio, que se investigan, según han precisado desde la Guardia Civil.

La emergencia y los servicios desplazados hasta el lugar de los hechos han obligado a cortar las calles próximas a la zona de donde se ha registrado el suceso, lo que ha provocado desvíos en el tráfico en el municipio. Poco después de que sonaran las primeras alarmas, testigos se mostraban preocupados por el amplio despliegue de bomberos y policías en la zona, alertando de que ''podría ser grave lo que ha pasado''.

Miembros de la banda de cornetas y tambores 'Boinas Negras'

Los dos adolescentes fallecidos pertenecían a la Banda de Cornetas y Tambores 'Boinas Negras' de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Alhaurín el Grande. En un mensaje publicado en su perfil de Instagram, la hermandad ha expresado su más profundo pesar por lo sucedido.

"Consternados por el inmenso dolor que nos deja esta doble y tan temprana pérdida, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y pedimos a Nuestro Padre Jesús Nazareno que los acoja en su gloria", han escrito, trasladando su "más sincero pésame a sus familias, amigos y allegados, acompañándolos en estos momentos tan difíciles y compartiendo con ellos el dolor por tan irreparable pérdida".