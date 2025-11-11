A la fuga y drogado: detienen al conductor que colisionó contra el motorista de 18 años fallecido en la 'carretera de la muerte' en Coín

La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que rodearon el accidente en el que este lunes un joven de 18 años, a bordo de una motocicleta, perdió la vida en la conocida carretera de la muerte, en Coín. Fuentes cercanas al caso han informado a Málaga Hoy de que el conductor del vehículo que colisionó contra el motorista se dio a la fuga tras el siniestro. Fue después cuando los agentes pudieron averiguar qué había motivado esa huida: circulaba, presuntamente, bajo los efectos de las drogas, según comprobaron después en la prueba de detección de sustancias estupefacientes que se le practicó en dependencias policiales.

El presunto autor, tras el fatal desenlace, se ausentó del lugar, sin socorrer a la víctima. Después se entregaría en el cuartel de la Guardia Civil del municipio. Los avances de la investigación han llevado a conocer que es de nacionalidad extranjera. Los efectivos investigaban si cuenta con permiso de conducir válido en España.

El siniestro se produjo en la tarde del lunes, alrededor de las 17:30 horas, en el tramo comprendido entre los kilómetros 12 y 13 de la A-355, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. En el accidente se vieron involucrados tres turismos y una motocicleta, que conducía la víctima, un joven residente en Monda, a unos diez kilómetros del punto en el que se registró el suceso.

El vehículo implicado, a tenor de las primeras pesquisas, invadió el sentido contrario de la vía, provocando la colisión que acabaría con la vida del motorista. Tras el impacto, los ocupantes del coche abandonaron el lugar, donde el joven yacía sin vida en el asfalto.

Horas más tarde, el individuo que iba al volante compareció voluntariamente ante los agentes de la Guardia Civil de Coín, mientras que otros ocupantes del vehículo fueron localizados en el centro de salud de Alhaurín el Grande. Los investigadores siguen indagando en el caso para determinar con exactitud las causas del accidente y las posibles responsabilidades penales del conductor.

Los primeros avisos atendidos por el centro coordinador alertaban de un alcance entre una moto y un turismo. Sin embargo, la dotación de Bomberos de Coín, del Consorcio Provincial de Málaga, desplazada hasta el lugar confirmaron la participación de dos coches más. Tres heridos leves fueron asistidos en el lugar.

La A-355, que conecta Marbella con Coín, ha sido escenario de numerosos accidentes graves en los últimos años, lo que le ha valido entre los vecinos el trágico apodo de la ‘carretera de la muerte’. Hasta el pasado mes de abril, se había cobrado la vida de 12 personas en una treintena de accidentes registrados en los dos últimos ejercicios. Diez de ellos, solamente, en 2023.

A fin de evitar más accidentes y, por tanto, reducir el número de víctimas, las administraciones pintaron una gruesa línea roja en medio de la doble línea continua que separa ambos carriles. En esta vía de 42 kilómetros, 21 de ellos tienen pintada la línea roja, de unos 30 centímetros de grosor, en la mitad de la calzada con el objetivo de reforzar la prohibición de adelantar. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), este tipo de medidas en carreteras secundarias puede reducir la accidentalidad hasta en un 30%. Tras la medida, el número de muertes había descendido.