Hallan el cadáver de una mujer, que vivía con su hijo, "en condiciones deplorables" en su casa en Algarrobo

Una mujer de 76 años ha sido encontrada sin vida en su domicilio, donde convivía con uno de sus hijos, quien estaba al frente de sus cuidados. El cuerpo fue hallado "en condiciones deplorables". La fallecida se encontraba rodeada de heces y orines, en un entorno de grave insalubridad, lo que llevaría a los investigadores a indagar en si existió un déficit continuado de falta de cuidados, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar la noche del jueves al viernes. La mujer padecía demencia, una patología que, de acuerdo con las mismas fuentes próximas consultadas, no constituye por sí sola una causa directa de muerte si se mantienen los cuidados adecuados. Los agentes analizarán las condiciones en las que vivía y en la atención recibida durante sus últimos días.

Aunque inicialmente todo apunta a una muerte natural, según confirman desde la Guardia Civil, que está a la espera de los primeros resultados de la autopsia, el caso podría derivar en un procedimiento judicial para esclarecer si su familiar directo pudo incurrir en un delito de abandono o negligencia en el cuidado de su progenitora.

La noche del levantamiento del cadáver, durante la intervención de las fuerzas de seguridad, el individuo se habría mostrado alterado, llegando incluso a increpar a los agentes de la Guardia Civil, aunque por el momento no ha trascendido si fue detenido, han asegurado las mismas fuentes.

Por su parte, Remedios, hija de la fallecida, ha asegurado a este periódico que ya denunció hace aproximadamente un año ante Servicios Sociales y la Guardia Civil de Torrox que su madre no estaba siendo correctamente atendida por su hermano, quien se ocupaba de su cuidado. “El verano pasado fui a ver a mi madre y me la encontré sin asear y mal cuidada”, ha afirmado.

Al tiempo, ha lamentado que la situación no se abordara antes, y considera que, “si se hubiera actuado a tiempo" , quizá su madre "no habría fallecido”.

Las pesquisas determinarán si, pese a tratarse de una muerte natural, existen responsabilidades penales derivadas del posible estado de abandono en el que se encontraba la mujer.