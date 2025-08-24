Un incendio en Torremolinos arrasa un pub entero e incendia las terrazas de siete locales

Torremolinos se ha despertado este domingo con un incendio en la calle Salvador Allende. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación en Torremolinos ha intervenido este domingo de madrugada por el aviso del fuego en locales de la zona en el municipio malagueño.

A la llegada de los efectivos, el fuego se encontraba en pleno desarrollo y los efectivos procedieron al control, extinción y refresco. En total, se han visto afectados por la llamas ocho locales: siete pubs, uno de ellos en su totalidad y del resto se han incendiado las terrazas, y un supermercado, solo parcialmente.

Se han balizado todos los establecimientos por seguridad, dada la peligrosidad de acceso a los mismos. No se han registrado daños personales. En el despliegue del CPB Málaga han intervenido un total de siete efectivos (cinco bomberos, un jefe de dotación y un subinspector) y tres vehículos.

Incendio en la plaza de la gamba alegre

El pasado jueves se registró otro incendio en Torremolinos, en concreto en la plaza de la gamba alegre. Un vecino dio a los servicios de emergencias 112 para dar parte de lo sucedido alrededor de las 12:25. El fuego se originó en una primera o segunda planta de un bloque este jueves por la mañana.

Un hombre de 50 años recibió asistencia sanitaria por inhalación de humo. No necesitó ser trasladado. 112 apuntó que la vivienda también sufrió daños estructurales. La Policía Nacional y Local, los bomberos y los servicios de emergencia sanitaria desplazaron hasta el lugar de los hechos tras la llamada.