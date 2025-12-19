Abren las inscripciones del Campus Fundación Unicaja 2026: siete centros y destrezas unidas al deporte desde Málaga

La Fundación Unicaja ha presentado este jueves su Campus Fundación Unicaja 2026 en el marco de su campaña 'Activa tu modo vacaciones (On/Off)'. Una nueva edición de sus siete centros, que principalmente desarrollarán sus actividades para niños, niñas y jóvenes durante el verano, aunque también con alguna en invierno. Las destrezas, todas unidas al deporte, serán variadas: en nieve con un turno en febrero; en agua; en pista, exclusivamente con baloncesto; dedicadas al inglés o a la tecnología. Todas con inscripciones abiertas desde este diciembre y hasta el inicio de cada una en junio, agosto o julio, con capacidad para hasta 7.000 menores distribuidos en cinco turnos de entre siete y diez días en la provincia, Granada y Cádiz.

Desde los siete hasta los diecisiete años la oferta es variada y se divide en función del perfil de cada niño o niña con niveles de iniciación y especializados. Con ello, desde la entidad, el responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado, Manuel Dorado ha destacado la iniciativa como "un referente nacional por sus particularidades en destrezas y sociabilidad" desde la recepción de "más de 14.000 solicitudes anuales" de toda España.

Campus 2026

Los siete campus en marcha son el Campus Sabinillas, con más de 90.000 metros cuadrados e instalaciones deportivas y lúdicas, además de piscina y aforo de 3.500 usuarios. El Campus Ronda, ubicado en la Serranía de Ronda, con 1.650 plazas en tres hectáreas con zonas verde, bungalows, campo de fútbol, paintball o cars. Campus Náutico, en el Puerto de Santa María (Cádiz), en la que se programa surf, remo, vela, kayak o paddle surf para 150 personas; Campus Baloncesto, muy unido al Club Unicaja Baloncesto, con la presencia de jugadores y diez canchas, pistas de fútbol o piscina olímpica, destinado a 1.100 participantes.

Además de: English Camp, pensado para la immersión lingüística y ocio en la Colonia Infantil Las Delicias (Ronda) para 250 jóvenes; Tech & Play, con su segundo año en pie y consolidándose como un espacio de programación, robótica o gaming con actividades deportivas, también en la Serranía de Ronda, para 150 personas; y el Campus Nieve para perfeccionar el esquí o snowboard en Sierra Nevada (Granada), que comienza este mismo invierno (febrero) y recibe 100 usuarios.

Dentro del desarrollo y renovación de los mismos, el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones ha distinguido que desde el comienzo de cada uno "tratan de aumentar la concienciación e implicación de los jóvenes con el medio ambiente", también desde el proyecto 'Un niñ@, un árbol", con el que los participantes los plantan y el año anterior "supuso la aportación de más 6.700 ejemplares" en Ronda, Alpandeire, Almargen, Cuevas del Becerro, Valle de Abdalagís, Málaga y El Puerto de Santa María.

Para el futuro, a su vez, desde la Fundación han reseñado, ante su "preocupación" por el fomento del empleo joven, un resultado de "más de un millar de puestos de trabajos"; un 20 % que encuentra su trabajo "en los campus"; y un "empleo indirecto de más de 150 trabajadores con 50 empresas de servicio contratadas".

"Tenemos una valoración de la pasada edición de 9,1 sobre 10 y figuramos entre los más reconocidos y antiguos de España. Año tras año intentamos renovar la oferta y actividades, tratando de incorporar nuevos estímulos y enriquecer una apuesta de calidad y conexión con nuestra institución. Ya sea, desde el fomento de la convivencia, el compañerismo, el contacto respetuoso por la naturaleza o la promoción del deporte y del aprendizaje imaginativo y lúdico", ha concluido Lerones.