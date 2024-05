Comienzan las movilizaciones en Humilladero contra la eliminación de una clase de infantil

Los padres y alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario de Humilladero han iniciado este viernes las movilizaciones para pedir a la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga que no elimine un línea de infantil de 4 a 5 años.

Los niños han llegado 10 minutos tarde al inicio de las clases para así provocar que los tutores tengan que solicitar una justificación de esa falta, momento que aprovecharán para contestar que: "No a la masificación, sí a una educación de calidad". Una medida de protesta que van a mantener durante todo el periodo que dure la matriculación para el próximo curso y que no descartan que se prolongue hasta el final de las clases si las reivindicaciones no son atendidas.

Y que la medida prevista para el próximo curso consideran que provocará una pérdida de calidad de la enseñanza de los alumnos que se verán obligados a estudiar en una misma clase con 25 alumnos. Además, han recordado que en la actualidad el centro educativo cuenta con un total de 8 alumnos reconocidos con necesidades especiales y otros dos que están siendo estudiados por los equipos de evaluación.

Este hecho consideran que hace que sean unas circunstancias especiales y por ello piden que se mantengan las dos clases que existen en la actualidad. A ello se une que el colegio debe asumir todas aquellas matrículas que le lleguen antes del inicio del curso, por lo que aseguran que se podría dar el caso de que la cifra de alumnos fuese también superior al ratio de 25 plazas por clase fijado.

Mientras tanto, la alcaldesa de Humilladero, Auxiliadora Gámez, mostró el respaldo del Gobierno local a las reivindicaciones de los padres y también advirtió sobre el riesgo de masificación de la única clase que quedaría en el centro para este tramo de edad.

Además, también resaltó el dato sobre el elevado número de alumnos con necesidades especiales, por lo señaló la importante pérdida de calidad para el alumnado que considera que supondría el hecho de perder a dos profesores para el próximo curso, uno de ellos de apoyo para estos niños.

La alcaldesa también explicó que habían mantenido un encuentro con los responsables provinciales de Educación a fin de solicitarse una reversión de la medida tomada, aunque habrían justificado la misma en el la ratio de 25 alumnos por clase que se está aplicando para conceder el número de líneas de cada centro.