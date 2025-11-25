Mueren unos padres y sus dos hijos tras un escape de gas en Torrox

Cuatro personas, dos padres y sus dos hijos adolescentes, han fallecido este martes en el municipio de Torrox tras inhalar gas en el interior de su vivienda. El suceso ha ocurrido en la barriada de El Pontil, situada en el casco antiguo, y fue detectado sobre las 15:20 horas.

Según información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos, la familia habría sufrido una intoxicación por monóxido de carbono, supuestamente originado por una mala combustión en una caldera o calentador, lo que habría provocado un escape de gas durante la madrugada.

Una de las primeras hipótesis apunta a que el escape se produjo durante la noche, ya que ambos adolescentes no acudieron esta mañana a su instituto, algo que ha podido confirmar este periódico. También se ha confirmado que uno de los hijos varones tenía 17 años.

Por el momento, no se han podido aportar más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la intoxicación.

El Centro de Emergencias 112 recibió un aviso a las 15:20 alertando de una posible fuga. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio de Nerja y Vélez-Málaga, así como varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, que movilizaron una UVI móvil y un equipo médico.

El alcalde de Torrox, Oscar Medina España, ha expresado su pésame a través de su cuenta de Facebook, afirmando: "Mi más sentido pésame en nombre de la corporación municipal y del pueblo de Torrox."