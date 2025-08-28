Un muerto y cuatro mujeres heridas, tres de ellas menores, en un accidente de tráfico en La Viñuela

Un hombre ha muerto y cuatro mujeres han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, al colisionar dos turismos en el municipio malagueño de La Viñuela, según ha informado este jueves el servicio de emergencias 112 Andalucía.

Los hechos ocurrieron en torno a las diez de la noche del miércoles 27 de agosto y varios testigos llamaron al 112 para alertar de una colisión frontal entre dos coches en el kilómetro 36 de la A-356, explicando que había personas heridas y atrapadas en los vehículos.

La sala de emergencias activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados a la zona del accidente han confirmado que un varón de 38 años resultó fallecido y hubo cuatro mujeres heridas, tres de ellas menores de edad: dos jóvenes de 16 años que fueron evacuadas al Hospital de la Axarquía, una de 14 al Hospital Carlos Haya y una mujer de 49 también trasladada al Hospital Carlos Haya de la capital.

Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motociclista en Málaga

El conductor del turismo que se vio implicado en el accidente mortal de un motociclista este domingo 24 de agosto en la capital de Málaga ha sido detenido por la Policía Local por un presunto delito de homicidio por imprudencia, han informado a EFE fuentes municipales.

El suceso se produjo alrededor de las 13:25 horas del domingo, cuando colisionaron el vehículo y dos motocicletas. Uno de los motociclistas, de 45 años, falleció en el accidente.

La investigación continúa abierta para determinar las causas exactas del accidente, aunque al parecer fue ocasionado por una maniobra indebida del conductor del vehículo. Los hechos tuvieron lugar en la intersección entre la avenida Manuel Agustín Heredia y la calle Córdoba de la capital malagueña.

Varios testigos alertaron al teléfono 112 de la colisión y el centro coordinador movilizó a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que confirmaron la muerte del motorista.