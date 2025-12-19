Nuevo tiroteo, esta vez en Fuengirola: disparan contra el cristal de un local

Segundo tiroteo en las últimas 48 horas en la Costa del Sol, si bien esta vez, como en el caso anterior, ocurrido el lunes en Marbella, tampoco se han registrado heridos. La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con arma de fuego, ahora en Fuengirola. Los agentes han localizado impactos de bala en el cristal de un local, contra el que, presumiblemente, una o varias personas habrían abierto fuego. Por el momento, los autores no han sido localizados, según han informado desde la Comisaría provincial de Málaga.

Los agentes indagan en cuál ha sido el origen de los hechos. Sucedió este jueves por la noche. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibió la llamada de un testigo que alertaba de un tiroteo de madrugada. Aseguraban haber oído cuatro detonaciones. A su llegada, los efectivos rastrearon la zona para la recogida de posibles huellas y casquillos que contribuya a esclarecer el caso. No observaron heridos.

Las alarmas habían saltado esta semana la noche del lunes. La Policía Local efectuó varios disparos al aire en Marbella para intentar frenar la huida de varios individuos que escaparon tras abandonar un vehículo cargado con petacas de gasolina. El suceso, ocurrido en la urbanización Jardines de Andalucía, generó momentos de alarma entre los vecinos, que llegaron a creer que se trataba de un nuevo tiroteo en la Costa del Sol.

Los hechos se produjeron alrededor de las 22.00 horas, cuando los agentes detectaron un coche que circulaba de forma sospechosa a muy baja velocidad. Al darle el alto, los ocupantes salieron corriendo, dejando atrás el vehículo, un Peugeot gris, en cuyo interior se localizaron petacas vacías.

Según fuentes policiales, los huidos, supuestos petaqueros, como se conoce a los encargados de suministrar gasolina en garrafas —las petacas— a las narcolanchas, se dirigieron a la carrera hacia un segundo coche, un Ford Focus azul, en el que lograron huir. Durante la persecución, uno de los agentes efectuó varios disparos intimidatorios al aire, sin que se produjeran heridos.

Las primeras pesquisas apuntaban entonces a que los fugados trataban de repostar combustible en una gasolinera Ballenoil cercana y que, al percatarse de la presencia policial, se asustaron y se dieron a la fuga por miedo. No se practicaron detenciones.

La intervención policial provocó varios avisos al 112 por parte de vecinos de la zona, uno de los cuales llegó a pedir a gritos presencia policial al pensar que se trataba de un tiroteo. La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y tratar de identificar a los ocupantes del vehículo, que posteriormente fue localizado abandonado tras huir a pie.

No había sido la única actuación contra el petaqueo en la Costa del Sol en estas últimas semanas. Días atrás, la Guardia Civil ha intervenido cerca de 10.000 litros de gasolina y media docena de embarcaciones neumáticas utilizadas para abastecer a narcolanchas en el entorno del Estrecho de Gibraltar, con operaciones desarrolladas en Casares, Estepona y Manilva.