La plantilla de Tívoli, entre el ERE y la subrogación

La plantilla del parque de atracciones Tívoli World, localizado Benalmádena, no pasa por sus mejores momentos y se encuentra entre la subrogación por parte del propietario, el grupo inmobiliario Tremón, o la “extinción colectiva” de los puestos de trabajo mediante la ejecución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según ha declarado el administrador concursal, Juan Antonio Sánchez, que resolverá en un sentido u otro tras la celebración de las fiestas navideñas.

El centro lúdico cerró sus puertas en septiembre de 2020, última temporada en la que ha desarrollado su actividad, y desde entonces la plantilla ha estado inmersa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, el cual se ha ido prorrogando y que estuvo vigente hasta el pasado 31 de octubre sin una nueva renovación ante la decisión del administrador concursal de manifestar el cese de la actividad del parque al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que declaró el concurso de acreedores y que actualmente se encuentra en “la fase de liquidación”.

La medida se adoptó como consecuencia de que el Tribunal Supremo decidió en octubre “inadmitir a trámite el recurso de casación” interpuesto por la antigua empresa propietaria, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA) -vinculada al empresario Rafael Gómez-, y que “devino a firme la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Torremolinos” que obliga a ésta a “entregar la posesión a Tremón”.

La resolución del conflicto judicial no ha arrojado más luz sobre la plantilla y ahora se dirime entre la voluntad de Tremón de asumirla o la extinción de los contratos, al tiempo que permanece dada de alta en la Seguridad Social con “seguros que no se pueden pagar porque CIPASA no tiene tesorería”. Desde entonces, se manifiesta a diario a las puertas de Tívoli para pedir su apertura y su asunción por parte de Tremón, que de momento “no se ha pronunciado”, ha señalado el letrado, quien ha agregado que “esa posibilidad tenía que darla” antes de optar por el ERE.

“Estamos a la espera en el Juzgado de que la sociedad que adquirió los derechos del grupo Tremón, Parque Tívoli Málaga S. L. manifieste si acepta a la plantilla o no, para en su caso proceder a la extinción de los contratos de trabajo” y que “aun está en plazo de comunicar”, ha indicado Sánchez, aunque ha valorado que “presumo que va a decir que no”, ya que tendría que asumir la deuda de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. En este caso, ha precisado que “me veré obligado a iniciar el ERE para la extinción colectiva de todos los puestos de trabajo”. La situación “se resolverá en breve” en un sentido u otro una vez que pase la Navidad.