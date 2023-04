La portera que recibió insultos machistas en un partido acepta las disculpas del equipo contrincante

La Unión Deportiva Mortadelo trata de enmendar los comentarios machistas que algunos de sus miembros supuestamente profirieron contra Carla, una niña de tan solo 13 años, mientras jugaba como portera en un equipo de Alhaurín de la Torre. Desde el club han emitido un comunicado pidiendo disculpas y la directiva se ha reunido expresamente con la menor para hacerlo de una manera más directa. Aunque la familia de la pequeña las ha aceptado y agradecido, estudia denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

A la espera de la recomendación de la Federación Malagueña de Fútbol, el padre de Carla, Víctor Baena, ha asegurado a este periódico que valoran concienzudamente la opción de poner el caso en manos de los agentes. "Me da pena el niño, pero creo que metiéndolo en un problema en realidad lo estoy ayudando", ha manifestado.

Aunque el progenitor de la jugadora víctima de comentarios machistas ha aceptado las disculpas del club, cree necesario que el responsable o responsables de los mismos "aprendan que sus actos tienen consecuencias", pues, a su juicio, "resulta evidente quien tienen a su lado no se lo están enseñando".

Asimismo, Víctor ha asegurado a través de sus redes sociales que la federación malagueña le ha informado de que han iniciado un expediente sancionador sobre los hechos y que han conseguido identificar a uno de los responsables de los insultos."Nos manifiestan que hace aproximadamente un mes que ya no pertenece al equipo, aunque continúa teniendo ficha federativa en el mismo, motivo por el cual entendemos que se le permitió el acceso a la zona reservada y al terreno de juego a él y a varios jóvenes más", escribe. De esta manera, cree que los jugadores de la U. D. Mortadelo convocados para el último partido de liga en la categoría infantil, contra el Alhaurín de la Torre C. F., "no tuvieron nada que ver".

Por su parte, el entrenador de la U. D. Mortadelo, que supuestamente le dijo al padre de Carla que se calmara porque eso es que lo se iba a tener "que comer en todos los campos", que le dijeran a su hija ese tipo de cosas -siempre según la versión de Víctor-, ha presentado su dimisión, lo que, a juicio del progenitor, "deja en clara evidencia sus valores y educación".

"Como no podía ser menos, se han ofrecido a colaborar para todo lo que sean requeridos en aras de poder resolver completamente este problema", expone también el padre de la menor en el post que ha publicado en Facebook. "Sobre todo, hacen mucho hincapié en que van a dedicar todos sus esfuerzos en que jamás vuelva a ocurrir un lamentable episodio como el acaecido, ni en sus instalaciones ni fuera de ellas", ha finalizado.