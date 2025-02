Tamira, la alemana que recorre 2.300 kilómetros para cuidar animales en Málaga: "Veo más a los perros que a mis padres"

Axarquía/No todos los extranjeros vienen a España a disfrutar de su clima, gastronomía, cultura... algunas personas vienen a trabajar, y después está el caso de Tamira, una joven alemana de 29 años que vive en Essen, a 2.300 kilómetros de Málaga, y que viaja cuatro veces al año, "expresamente", para cuidar animales en la Axarquía, colaborando con una protectora en Vélez-Málaga.

Sus familiares y amigos la describen como una chica "muy trabajadora, con mucha energía y ganas de ayudar a los demás", especialmente a los animales más desprotegidos. Trabaja como optometrista, es jefa, además, lleva otros empleos temporales: sirve en una playa artificial y colabora con festivales de música. "Todo lo hago porque me gusta, soy muy trabajadora", explica la joven. Además, habla español perfectamente, inglés y su idioma nativo, alemán.

Así, su vida cambiaría para siempre a partir de 2021. Sus padres decidieron iniciar una nueva vida en Caleta de Vélez, y casi "sin querer" y por "combinaciones" publicó un mensaje en redes sociales para donar materiales a una protectora animal. Fue en el traslado de sus padres cuando conoció al Refugio de Leo, en Vélez-Málaga. Se enamoró de los perros que protegían y desde ese entonces, "como si tuviera pocas obligaciones", decidió colaborar con esta asociación. Ella no sabía que esto se convertiría en "un trabajo más".

En un principio lo tomó como un hobby, con el paso del tiempo le dedicó más tiempo y dinero, viajando hasta cuatro veces al año: "Y así llevo todo este tiempo". Además del mencionado gasto, "porque todo lo hago sin ánimo de lucro", debe organizar sus otros trabajos para que "no me repercuta en mi vida", precisa Tamira, que quiere aclarar que "ayudo con dinero al Refugio de Leo voluntariamente, todo el mundo puede colaborar como pueda, de cualquier forma".

Se considera tal "enamorada de los animales" y ha forjado "una relación" tan cercana al refugio que en sus días en Alemania "estoy pensando cuándo volveré a España". Exactamente, lleva las redes sociales de la protectora, cuida de los animales, los pasea, y hace una labor "fundamental, porque nos ayuda a transportar perros a Alemania", según añaden desde el Refugio de Leo.

Perros del refugio adoptados por Tamira / Ignacio Martín

Una vida entre dos países por los animales

"Cuando vengo a España, suelo hacerlo una semana o algunos días más. En el refugio, a veces, paso un día completo, así todas mis vacaciones", expresa la joven alemana. Por esta razón, es "otro trabajo, pero sin ganar dinero, más bien al contrario", porque puede dedicarle unas "50 horas" en su visita a Málaga.

En su poco tiempo libre visita a sus padres: "Parece broma, pero es cierto, veo más a los perros del refugio que a mis familiares", confiesa mientras se ríe. Sobre esto, aclara que "ellos lo ven bien, saben que amo a los animales, y en realidad viajo más a España por ese motivo, y al final los visito más, algo más", añade Tamira.

Respecto a su ritmo de vida, ella admite que "es muy feliz", es más, destaca que "desde que inicié mi colaboración, he encontrado un estado personal de bienestar", se sincera. Tampoco le importa que durante estos años, no haya visitado muchos lugares de España: "Vengo a cuidar animales, lo que me gusta, lo que quiero, que no haya ido a algún lugar famoso del país no significa que no sea feliz, al final es mi decisión, y es mi tiempo libre", valora la joven.

Tamira / Ignacio Martín

¿Por qué cuidar animales en España y no en Alemania?

"Muchas personas me hacen esa pregunta, y es muy simple de responder. En Alemania no hay tantos perros abandonados, es más, te ofreces como voluntaria y no te aceptan, porque están los puestos cubiertos, en España la situación es muy diferente, y también por la amistad que tengo con el Refugio de Leo y por su cercanía al hogar de mis padres", explica Tamira.

De momento, la joven no se plantea residir en España porque su sueldo es "muy superior en Alemania", y porque sus amigos viven allí. Pero sí tiene claro que "nunca dejaré de cuidar de animales" y que seguirá viajando a España, "expresamente para hacer lo que más me gusta, admirar sus caritas y las reacciones de los perros cuando me ven".

Tamira quiere hacer un llamamiento a que colaboren con las protectoras, "sea como sea, como se pueda", porque además de hacer un acto social, para ella, esto "me ha cambiado la vida totalmente".