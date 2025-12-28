El temporal de lluvias deja más de 300 incidencias en Málaga y mantiene en aviso naranja a la Axarquía

Más de 300 incidencias. Ese es el primer balance que los servicios de emergencia del 112 han hecho público esta mañana tras el paso de una tormenta que ha golpeado con fuerza al interior de Málaga. Cártama ha sido la localidad que ha contabilizado más intervenciones por las anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce, que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana.

Además, se han registrado desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama que han podido realojarse en un hostal y en casas de familiares y amigos. Ninguna persona ha acudido al albergue habilitado para su acogida, según la información facilitada por la Junta de Andalucía.

La alerta, a esta hora de la mañana, está en la comarca de la Axarquía, donde Meteorología mantiene el aviso naranja hasta las 15:00. En el resto de la provincia, tras activarse el nivel rojo hasta las 4:00, se han desactivado todas las alarmas.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha desplazado a Cártama un técnico de Operaciones, dos autobombas y dos Grupos de Especialistas de Infoca para apoyar las tareas de recuperación y restauración de las zonas afectadas. Además, están prealertadas una brica, tres grupos de especialistas y dos autobombas más para desplegarse en la provincia malagueña durante la mañana, en caso de que fuera necesario.

La Junta mandó un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios de las comarcas meteorológicas de Sol y Guadalhorce afectados por el aviso rojo –peligro extraordinario- que ha estado en vigor hasta las 4.00 de esta madrugada.

Desde la Administración autonómica se ha estado "en constante coordinación" con los alcaldes de las zonas afectadas y "se dispuso todo lo necesario" para asistir las incidencias que pudieran producirse, ha informado.

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de Cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias.

En la capital, los bomberos han atendido desde las 10.00 horas del sábado y las 00.00 horas de este domingo unas 60 incidencias por lluvia y viento en la ciudad.

En concreto, según han indicado desde el Ayuntamiento, la mayoría de ellas están relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en peligro de desprendimiento de fachadas.

Por otro lado, en Ayuntamiento ha indicado que, con la finalización del aviso rojo por lluvias, desde las 04.00 horas el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga se encuentra en fase de Preemergencia -situación operativa 0-.