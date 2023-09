Tiempo para el fin de semana: temperaturas por debajo de 30 grados y baja probabilidad de lluvia

Tras un agosto caluroso, septiembre afloja. El próximo fin de semana se espera que las máximas se mantengan por debajo de los 30 grados, tanto en el litoral como en el interior provincial según Jesús Riesco, director de la Agencia Estatal de Meteorología de Málaga (Aemet). "Los próximos días, la costa puede experimentar nubosidad de tipo bajo durante las primeras horas de la mañana, e incluso puede que se escape alguna precipitación débil, pero durante el día la situación mejorará y la nubosidad se irá disipando", añade el meteorólogo.

En la capital, la máxima se situará en torno a las 27 grados el fin de semana, un grado por debajo de la temperatura media en este mes (28 grados). Jesús Riesco asegura: "Parece que las temperaturas se normalizan y se mantienen para la próxima semana". Las que parecen no alcanzar la normalidad son las mínimas, que se quedarán en los 24 grados. El director de la Aemet explica que esto se debe a la nubosidad nocturna que no permitirá que se escape la radiación. No se esperan precipitaciones en el litoral para estos días.

En el interior, tomando como referencia Antequera, la máxima se situará en torno a los 28 grados y la mínima será más baja que en la capital, dentro de lo habitual, situándose en los 18 grados. Aunque se podría escapar alguna "gotita" no se esperan precipitaciones, el tiempo será estable, según la Aemet.

DANA un fenómeno habitual

Por otra parte, Riesco explica que las Danas -como la experimentada el fin de semana anterior en parte de la península y la provincia- son habituales. Ocurren con cierta frecuencia durante todo el año, según el responsable de Aemet. Una DANA es una depresión aislada en niveles altos de aire frío que viene normalmente del norte y se va descolgando produciendo tormentas y lluvias intensas.

"Uno de los objetivos principales de Aemet es la salvaguarda de bienes y vidas y lo hacemos a través de la elaboración de los de los avisos" aclara Jesús Riesco, director de esta agencia. Los avisos (verde, amarillo, naranja y rojo) se publican en la página web del centro y se envían a Protección Civil para lleve a cabo las actuaciones pertinentes.

El centro de Málaga hace predicciones a parte de esta provincia de Andalucía, Ceuta, Melilla y Murcia. Jesús Riesco, director de esta agencia, afirma: "Es complicado lanzar los avisos ya que no es una ciencia exacta, lo que nosotros hablamos es del escenario más probable y se activan los niveles en función de lo que se espera. Otra cosa es que luego la atmósfera se comporte exactamente como se esperaba o haya unos pequeños desvíos".