Tiroteo en Alhaurín de la Torre: descerrajan dos tiros a un conductor y queman después su furgoneta

Noche del lunes. Balas, fuego y un herido en Alhaurín de la Torre, el pueblo aparentemente tranquilo que, esa madrugada, duerme entre disparos y coches quemados. El conductor de un SUV es asaltado por dos individuos, que le descerrajan dos tiros. La víctima, un ciudadano danés, recibe un impacto de bala en el rostro que le atraviesa parte del pómulo. El atracador vuelve a apretar el gatillo y, esta vez, le abre una herida en el costado a su víctima, a la que una ambulancia evacúa hasta un hospital.

Pasadas las 9 de la noche, la voz de alarma la ha dado una mujer, que asegura ser testigo del atraco. Su aviso conduce a los agentes hasta la A-404, cerca de la glorieta de El Encuentro, y destapa el asunto, que apunta a un posible ajuste de cuentas, ahora bajo investigación. La vecina, según su testimonio, había observado cómo un Maserati Levante con luces prioritarias azules instaladas en el techo se cruzaba bruscamente en el camino de una furgoneta blanca. Dos hombres, ataviados con chalecos fingiendo ser policías, se apeaban y hacían el ademán de sustraer el vehículo. El conductor, un nórdico más de un metro noventa de estatura y con tatuajes visibles, se resistió.

Un zapato, un guante y un móvil en la escena del tiroteo

En el forcejeo, uno de los implicados perdió un zapato, y otro se dejó atrás un guante y un teléfono móvil, lo que podría proporcionar pistas clave a los investigadores. La violencia escala. Los asaltantes abren fuego y, después, huyen, según el relato de los hechos aportado a este periódico por fuentes próximas al caso. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el arma empleada en el tiroteo es una pistola de fuego real de calibre 22. Las pesquisas confirmarán si, entre los autores y el herido había rencillas previas.

Llegaron entonces las primeras patrullas. La Guardia Civil pasó a ocuparse de la investigación y precintó la furgoneta de la víctima para su posterior análisis, pero se toparon con un problema logístico: Alhaurín de la Torre no dispone de un depósito municipal para vehículos involucrados en investigaciones judiciales. La Jefatura de la Policía Local del municipio cuenta con una zona de aparcamientos en una calle, según fuentes municipales, que actualmente se encuentra cortada por obras.

Ante la imposibilidad de custodiarla en instalaciones adecuadas, los efectivos estacionaron la furgoneta en un parking del supermercado Lidl, ya clausurado a esa hora de la noche. Allí permaneció durante la madrugada, precintada únicamente con cinta balizadora.

La madrugada traería después una nueva sorpresa. Alrededor de las 4 de la madrugada, un vehículo de alta gama, con dos ocupantes, accede al aparcamiento del supermercado. Según testigos, rompieron la ventanilla del vehículo custodiado, lo rocían con gasolina y le prenden fuego, con la hipotética intención de destruir pruebas.

Otro vehículo fue hallado, horas después, también calcinado en una zona de Los Montes de Málaga. La investigación continúa abierta a la espera de que se practiquen detenciones. Vecinos consultados por este periódico mostraron su preocupación por que la violencia haya cruzado una línea, y temen que grupos criminales estén comenzando a operar en zonas consideradas antes seguras.