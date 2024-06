Más de una treintena de personas se manifiesta contra el "cierre" de la Eco Reserva de Ojén

Más de una treintena de personas simpatizantes del proyecto de educación ambiental Eco Reserva de Ojén se han dado cita este miércoles en las puertas de la delegación territorial de la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía en Málaga contra el “cierre” del espacio natural y para pedir “diálogo” con motivo del Día mundial del medio ambiente, según ha destacado el antiguo concesionario, Antonio Calvo.

El pasado 17 de mayo, la Junta de Andalucía precintó el acceso de las instalaciones y procedió al desalojo de la antigua empresa concesionaria por “orden judicial”, así como retiró “los muebles, enseres, maquinaria y demás pertenencias no retiradas hasta la fecha”. Todo ello tras dictar en febrero de 2023 la caducidad de la concesión administrativa por “numerosos incumplimientos”, según informó la Administración andaluza.

El de hoy ha sido un nuevo intento del antiguo concesionario por buscar “diálogo” con la Consejería de Sostenibilidad y mantener el proyecto, para lo que se ha celebrado una manifestación con motivo del Día mundial del medio ambiente, a la que ha asegurado que han asistido “unas 55 personas” que han acudido en “jornada laboral” y han estado “entrando y saliendo”.

Así, bajo el grito de “defendemos animales, no somos criminales” la manifestación se ha desarrollado durante 3 horas por las calles de la capital malagueña para pedir “diálogo” y contra el “cierre”. “Pedimos un poco de cordura”, ha resaltado Calvo, lamentando que le han impuesto una multa de “65.200 euros por cuidar animales”.

La jornada reivindicativa se ha desarrollado de 11:00 a 14:00 horas, y en la misma los manifestantes se han trasladado desde el la delegación territorial, localizada en la calle Hilera, hasta el edificio de usos múltiples situado en la avenida de la Aurora, donde han dejado un “escrito con la solicitud de diálogo” para el delegado del ramo.

“La manifestación ha estado muy bien y ha sido muy divertida, con gente sana y muy comprometida”, ha destacado Calvo, quien ha resaltado que la cita es “un órdago muy potente en el Día mundial del medio ambiente” y en la que “ha habido buena participación”.

“El delegado de Sostenibilidad, José Antonio Víquez, no está en la sede y solicitamos hablar con otros responsables, que tampoco hay”, ha lamentado el antiguo concesionario de la Eco Reserva de Ojén, asegurando que “la cita estaba pedida de antemano”.

De esta forma, ha criticado que “en vez de oírnos, ha huido para no atendernos”, al tiempo que ha recordado que todavía no se ha resuelto una demanda presentada por la vía judicial contra la caducidad de la concesión administrativa por parte de la antigua empresa concesionaria.

“Lo he dado todo, no es un juego de equilibrios ni con las mismas posibilidades. Yo tengo que hacer un manuscrito y ellos me mandan un expediente de 3.000 páginas y la causa merece la pena, yo ya me he quedado satisfecho”, ha reivindicado para defender la labor ejercida desde 2016 en la Eco Reserva de Ojén, que alberga a más de un centenar de animales.