Así ha vivido un vecino el incendio en Benalmádena: "Me he librado por los pelos, a cien metros tenía el fuego"

Un centenar de vecinos de Benalmádena fueron desalojados de sus hogares esta madrugada a causa de un incendio que se dio en el entorno de Partido los Peñones. El Ayuntamiento del municipio comunicó que fueron llevados a polideportivos y hoteles de la zona, y hasta primera hora de la mañana no han podido regresar. Una de las personas afectadas por el fuego ha compartido que en un visto y no visto han vivido "un drama". En el caso de J.C. comenta que se libró "por los pelos" de las llamas, "a cien metros tenía el fuego, no me ha pillado de milagro".

Las fuentes oficiales notificaron el incendio entre las 2 y las 2 y media de la madrugada, este vecino de Torremuelle ha señalado que el fuego comenzó antes, en torno a la 1 y media de la madrugada. Apunta que "los bomberos tardaron en llegar", y que él no vio los primeros vehículos hasta las 3 menos cuartos de la madrugada.

Este vecino dio vueltas por los alrededores de su barrio para comprobar cómo se desarrollaba la situación, y observó la presencia de muchas ambulancias. "En Torremuelle viven muchas personas mayores, habrá mucha gente que lo ha pasado mal" explica J.C.

También apunta que el viento de poniente "ha complicado las tareas a los bomberos", y ha originado varios focos de fuego en diferentes puntos de Torremuelle. Este vecino señala que a primera hora de la mañana, sobre las 6, el fuego estuvo muy próximo de la zona de playa. Apunta que la zona donde ha tenido lugar el incendio tiene mucha vegetación y palmeras, "lo ha devorado todo el fuego", apunta.

Si bien J.C. ha compartido que las llamas no llegaron a su residencia, otros vecinos no han tenido la misma suerte, y algunas casas se han quemado. En la zona de la estación - el servicio de Cercanías se interrumpió entre Benalmádena y Fuengirola por el fuego- las llamas alcanzaron a un hotel, según relata el vecino.

Trabajo de los bomberos

El Cuerpo Provincial de Bomberos ha comunicado que entre las 2:15 y las 9:15 han actuado en el entorno 11 efectivos y 3 vehículos de Torremolinos y Alhaurín de la Torre.

Desde Diputación han actualizado que en torno a las 9:15 horas los efectivos del CPB se han retirado del lugar, mientras que permanece realizando labores de refresco.