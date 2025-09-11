Un incendio en Benalmádena corta el Cercanías y provoca el desalojo de un centenar de vecinos

Un incendio declarado esta madrugada en la zona de carretera Costa del Sol, en el área de Benalmádena pueblo ha provocado el desalojo de varias viviendas y casi un centenar de personas, que han pasado las últimas horas en el polideportivo de la zona, así como en hoteles, según ha informado el Ayuntamiento en la red social X.

Como consecuencia de las llamas también ha quedado paralizada la circulación del Cercanías entre Benalmádena y Fuengirola, a petición de los bomberos. Aunque el fuego se localiza en el término urbano, el dispositivo Infoca ha enviado a la zona cuatro grupos de bomberos forestales, una autobomba y un técnico de operaciones.

El incendio se ha declarado sobre las dos y media de la madrugada entre Benalmádena Pueblo y el área de Torremuelle en la costa occidental del municipio costasoleño y a las ocho de la mañana aún permanecía activo.

El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Benalmádena Pueblo para acoger a las personas desalojadas.

El jefe de Bomberos, David Bañasco, ha explicado que es un incendio urbano-forestal con un viento reinante de terral y que ha ido desde la parte más alta de Carretera de Costa del Sol hacia abajo, afectando a zonas urbanizadas, según recoge EFE.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha activado el plan de emergencia municipal a las 3 de la mañana aproximadamente y se siguen recibiendo recursos de 061 con un puesto médico avanzado y una uvi móvil, además de recursos de Infoca, Protección Civil en cuanto a recursos logísticos y, por otra parte, servicios operativos municipales con cinco cisternas.

"Los recursos han sido suficientes y dimensionados para dar capacidad de respuesta al incendio. No se han producido daños personales, excepto un accidente laboral leve y por lo demás ahora mismo sigue el puesto de mando activo", ha destacado Bañasco, que ha precisado que el incendio se entiende estabilizado a esta hora y se valora la situación de reabrir el tráfico ferroviario y el realojo.

En las tareas de extinción se encuentra trabajando un amplio dispositivo compuesto por el Plan Infoca, Bomberos de Benalmádena, del Consorcio Provincial, de Torremolinos, de Marbella, de Fuengirola y de Málaga capital.

Del Consorcio Provincial, han intervenido un total de 11 efectivos y 3 vehículos: 5 efectivos de Torremolinos con los vehículos B61 y B64; 3 efectivos de Alhaurín De la Torre con el vehículo B411 y 1 efectivo más, el Oficial de la Zona Axarquía y el Director Técnico en el Puesto de Mando.

La Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil también se encuentran trabajando en el dispositivo de emergencias, según las fuentes municipales.