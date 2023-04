Cinco heridos en un accidente de tráfico en la A-7, a la altura de Rincón de la Victoria

Cinco personas han resultado heridas en una colisión múltiple entre cuatro coches registrada este lunes en la A-7, a su paso por Rincón de la Victoria.

El suceso, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, ha tenido lugar minutos antes de las 9:00 cuando testigos del siniestro han alertado al 112 de una colisión por alcance entre cuatro turismos a la altura del kilómetro 252, en la salida de la Cala del Moral, sentido Málaga, en la que había varias personas heridas.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han atendido y evacuado al Hospital Regional de Málaga a cinco personas, tres mujeres -una de ellas de 24 años-, y a otras dos personas, de las que no han trascendido más datos.

Uno de cada tres fallecidos en las carreteras iba sin cinturón

El 2022 empezaba de una forma muy traumática en las carreteras de la provincia de Málaga con once fallecidos entre el 1 de enero y el 14 de abril, y no terminaba mucho mejor, con un accidente mortal el día de Navidad que dejaba tres víctimas en la A-357. Cabe destacar que casi uno de cada tres fallecidos en carreteras de la provincia de Málaga no hacían uso del cinturón de seguridad obligatorio. "Diez personas perdieron el año pasado la vida sin esta protección que es indispensable", indicaba el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, durante la presentación del balance de accidentes en vías interurbanas elaborado por el Ministerio del Interior.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 se produjeron en la provincia un total de 29 accidentes mortales, lo que supone un 6,45 % menos que en 2019, cuando se produjeron 31 siniestros de este tipo. En estos 29 accidentes se vieron implicados 44 vehículos y fallecieron 32 personas.